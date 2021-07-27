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東奧「鐵人三項」又出包！選手賽後狂吐　黃綠液體噴滿地

▲東奧鐵人三項比賽在「台場海濱公園」舉行，其中游泳項目舉行於東京灣，沒想到因為水質問題，多名選手賽後嘔吐。（圖/達志影像/美聯社）
▲東奧鐵人三項比賽在「台場海濱公園」舉行，其中游泳項目舉行於東京灣，沒想到因為水質問題，多名選手賽後嘔吐。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 06:50:17

東京奧運24日開賽後，陸續賽事如火如荼的進行當中，但昨（26）日舉行的男子鐵人三項比賽卻意外頻傳，不但開賽時發生攝影組擋住選手，造成多人跳水後返回原點，賽後結束時，更有許多選手因為東京灣水質太過糟糕，結果上岸後趴在地板上嘔吐，消息曝光後引發討論。

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據《彭博社》報導，這次東京奧運鐵人三項的舉辦地點為「台場海濱公園」，其選手必須完成騎自行車、游泳以及跑步三個項目，其中游泳的項目，選手必須游泳渡東京灣（Tokyo Bay），結果一開始56名選手站在浮台上，準備聽從指示出發，沒想到有三分之一的選手被一艘載著攝影團隊成員的船隻擋住，因此只能站在浮台上，多位已經跳水的選手也得回到起點，重新開始比賽。

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▲鐵人三項的游泳比賽場地水質不佳，多位選手賽後嘔吐。（圖/達志影像/美聯社）
不僅如此，南韓媒體就曾在賽前報導，東京灣的水質有問題，散發出難以言喻的惡臭；《彭博社》指出，2017年時東京組委會就曾來測過水質，當時這片水域的大腸桿菌超標21倍，儘管做了不少努力，特別設計過濾系統等等，但改善幅度仍舊有限，呈現淡綠色與黃褐色的水色，導致不少選手比完賽之後，跪在地上狂嘔吐。

而消息傳回台灣後，不少網友也在PTT熱議「去日媒看那個照片就知道，那水綠到光看就有味道＝＝」、「這是在比奧運嗎？我以為是極地求生....」、「日本是沒有更好的海域可以比賽嗎...幹嘛一定要東京灣」、「看到那水質，選手吐出來也不意外...真的恐怖」。（編輯：張嘉哲）

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