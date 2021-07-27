南京疫情擴至5省！小區嚴格管控　全市準備第3輪檢測

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南京市委應對疫情工作領導小組暨市疫情防控指揮部在26日的記者會中表示，本輪疫情發生的場所特殊、病毒傳染性強、防控難度大，形勢非常嚴峻，要以最快速度遏制疫情、把疫情影響降到最低，是對城市應急能力、治理能力的考驗，呼籲全市發條都要再緊起來，採取果斷措施，爭取最短時間阻斷疫情傳播。至於先前有其他省分曾發文透露此波疫情毒株為Delta變種一事，南京則尚未公布導致祿口國際機場爆疫的病毒種類。