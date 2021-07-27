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南京疫情擴至5省！小區嚴格管控　全市準備第3輪檢測

▲南京市祿口國際機場爆發的新冠疫情持續擴散。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲南京市祿口國際機場爆發的新冠疫情持續擴散。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-27 07:39:31｜2021-07-27 07:41:21

中國江蘇省會南京市祿口國際機場爆發的新冠疫情持續擴散，截至26日為止，南京已有累計75例確診、13例無症狀感染，並在廣東、安徽等5省，都出現與該機場相關的確診病例。為了更強力圍堵疫情，南京市已對所有小區嚴格管控，車輛管制也升級，並為第3輪全員檢測提前做好準備。

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綜合陸媒報導，南京市高風險地區達到4個，中風險地區25個，為防止疫情擴散，南京市自7月27日零時起實施交通運輸管控，全市8個長途客運站暫停運營；全市旅遊包車業務、全市19條毗鄰公交線縮線至市域內運營，全市出租汽車（含網約車）不得離開南京，並按要求嚴格落實好相關防控措施。

南京市也將強化小區（含自然村）疫情防控，實施嚴格小區管理，24小時值班，人員進入必須測溫、驗碼、戴口罩，非居住本小區的中高風險地區人員一律不得進入小區，其他非本小區人員和車輛一律嚴控；全面核查登記，對所有進入小區人員、車輛逐人逐車核查，進行信息登記，符合防控要求方可進入；強化封閉管控，小區一旦發生確診病例，所在單元居民一律實施集中隔離，封閉區域內人員足不出戶，封控地區人員只進不出；還有規範居家隔離、加強環境消殺、嚴控公共場所等等。

南京市委應對疫情工作領導小組暨市疫情防控指揮部在26日的記者會中表示，本輪疫情發生的場所特殊、病毒傳染性強、防控難度大，形勢非常嚴峻，要以最快速度遏制疫情、把疫情影響降到最低，是對城市應急能力、治理能力的考驗，呼籲全市發條都要再緊起來，採取果斷措施，爭取最短時間阻斷疫情傳播。至於先前有其他省分曾發文透露此波疫情毒株為Delta變種一事，南京則尚未公布導致祿口國際機場爆疫的病毒種類。

此外，南京12345政務熱線(主要解答疫情的各類諮詢和訴求)近期也因電話量激增，常有打不通的情況，南京市政務中心主任尹軍26日在記者會上致歉，並表示將綜合運用各類措施，盡最大的努力提高接聽能力和辦理質量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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