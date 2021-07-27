奧運／台灣隊長辛苦了！跆拳道劉威廷宣布引退

Milad Beigi Harchegani（里約奧運銅牌）

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2017 年參加台北世大運，對戰伊朗選手

Amirhossein Omidi

，他當時以最後「絕殺」方式踢飛對手，當時他興奮歡呼，在自家主場表現亮眼。

如今他結束9年的國手生涯，跟心愛的跆拳道運動暫時說再見，或許他有機會未來再度幫台灣培育出優秀的跆拳道選手，完成他的夢想，也說不定。