奧運／台灣隊長辛苦了！跆拳道劉威廷宣布引退

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國小就接觸跆拳道
17歲進國家隊訓練
到了現在26歲
奉獻給跆拳道太多太多
從沒想過這樣結束
我時常問自己
真的適合這條路嗎？
當隊長當了很久
沒有一個像樣的成績給學弟們看
比賽總是差一點
什麼時候能補齊那一點
我想已經沒機會了
最後一個國際賽結束了
真的結束了
帶著失望與遺憾中落幕
謝謝我的啟蒙顏國雄教練
是你讓我認識跆拳道
還有曾經教導過我的教練
與最辛苦的吳明傑教練
感謝大家對我的支持與鼓勵
你們的訊息我都有看到
謝謝你們對我的肯定
讓你們失望了抱歉
相信台灣的跆拳道未來會越來越好
台灣隊長下台一鞠躬
劉威廷身高196公分，他曾經擊敗過英國名將庫克（前世界第一），上屆里約奧運，他也踢到8強賽，可惜最後落敗，此外，他參加過2次亞運會，雖然最後也是落敗收場，但國際賽場選手素質一直提升，過去還是年輕選手的他，如今也是「台灣隊長」。
劉威廷最令人印象深刻的賽事是2017 年參加台北世大運，對戰伊朗選手Amirhossein Omidi，他當時以最後「絕殺」方式踢飛對手，當時他興奮歡呼，在自家主場表現亮眼。
如今他結束9年的國手生涯，跟心愛的跆拳道運動暫時說再見，或許他有機會未來再度幫台灣培育出優秀的跆拳道選手，完成他的夢想，也說不定。