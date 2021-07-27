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奧運／台灣隊長辛苦了！跆拳道劉威廷宣布引退

▲東京奧運跆拳道好手劉威廷（藍衣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運跆拳道好手劉威廷（藍衣）。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-27 09:16:26

2020東京奧運跆拳道男子80公斤級賽事，台灣好手劉威廷不幸遇到強敵Milad Beigi Harchegani（里約奧運銅牌）落敗，他賽後也發表「退休」感言，正式卸下選手身分。

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劉威庭在個人社群媒體寫下：

國小就接觸跆拳道

17歲進國家隊訓練

到了現在26歲

奉獻給跆拳道太多太多

從沒想過這樣結束

我時常問自己

真的適合這條路嗎？

當隊長當了很久

沒有一個像樣的成績給學弟們看

比賽總是差一點

什麼時候能補齊那一點

我想已經沒機會了

最後一個國際賽結束了

真的結束了

帶著失望與遺憾中落幕

謝謝我的啟蒙顏國雄教練

是你讓我認識跆拳道

還有曾經教導過我的教練

與最辛苦的吳明傑教練

感謝大家對我的支持與鼓勵

你們的訊息我都有看到

謝謝你們對我的肯定

讓你們失望了抱歉

相信台灣的跆拳道未來會越來越好

台灣隊長下台一鞠躬

劉威廷身高196公分，他曾經擊敗過英國名將庫克（前世界第一），上屆里約奧運，他也踢到8強賽，可惜最後落敗，此外，他參加過2次亞運會，雖然最後也是落敗收場，但國際賽場選手素質一直提升，過去還是年輕選手的他，如今也是「台灣隊長」。

劉威廷最令人印象深刻的賽事是2017 年參加台北世大運，對戰伊朗選手Amirhossein Omidi，他當時以最後「絕殺」方式踢飛對手，當時他興奮歡呼，在自家主場表現亮眼。

如今他結束9年的國手生涯，跟心愛的跆拳道運動暫時說再見，或許他有機會未來再度幫台灣培育出優秀的跆拳道選手，完成他的夢想，也說不定。

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