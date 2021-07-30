台中真蛋黃區！西區柳川、草悟道人文景觀佳　在地人最愛

在一波波疫情浪潮下，台中房市卻依然穩定上漲，即使五月起疫情升級，各縣市房市討論聲量其中，台中的聲量依然漲幅最高穩居冠軍。雖然近年來台中新建案多集中在屯區及重劃區，不斷向外發展，但台中舊市區內已經完整成熟的生活圈，加上綠川、柳川整治後，換上更美更新的面貌，仍是老台中在地人心目中最宜居的地區。





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隨著政府的貸款與低利政策，過去的投機客已不復見，取而代之的則是一般民眾長期持有置產自住的需求，「將現金換房子更保值」的觀念當道，加上個人生活品質的重視，在地購屋、換屋的剛性需求，在疫情期間更加穩定成長中。





而老台中人心目中真正的蛋黃區，就屬開發較早的西區一帶。過去以台中州廳（舊市政府）為主的市政機關，就集中在西區，因此整體規劃發展成熟而完整。現在的西區享有勤美綠園道、草悟道等大片綠地規劃，完全符合台中人找房喜愛挑附近充滿綠意的偏好。





▲西區享有國美館、勤美綠園道、草悟道等大片綠地規劃，完全符合台中人找房喜愛挑附近充滿綠意的偏好。（圖／資料照片）

西區更擁有亞洲最大的國立台灣美術館，以及過去的老舊社區改造而成的審計新村與范特喜文創聚落，成為台中藝術與文創發展的重要核心基地，充滿濃厚的人文氣息，更是其他區域所無法快速追上的優勢。





▲過去的老舊社區改造而成的審計新村與范特喜文創聚落，成為台中藝術與文創發展的重要核心基地。（圖／資料照片）

▲近年台中市政府推動「柳川污染整治及環境改善工程」，藉由柳川的全面改造，將周遭綠帶延伸到河岸，讓西區改頭換面。（圖／資料照片）

代銷業者表示，目前西區土地一地難求，現有的推案大多以豪宅超大坪數規劃為主，想買新屋並不容易。不過深耕布局台灣中北部的知名建商品牌富宇集團，預計將在第四季於南屯路與樂群街口三面臨路的基地上，推出24層樓超高地標性指標住宅大樓，規劃為36-50坪，3至4房中坪數的產品，可俯瞰柳川及草悟道的高樓景觀，結構安全也強於傳統15樓以下的大樓。想要住在充滿人文素養的西區，又不想住在老舊的中古屋內的自住及置產消費者，不妨密切關注，把握難得一見的機會。



