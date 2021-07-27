5寶媽外送等訂單！突刮中「700萬頭獎」 下秒嗨喊不做了
不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧。近日，美國就有位外送員在接單時，突然發現自己買的刮刮樂，竟中了25萬美元（約新台幣700萬元）大獎，讓她直接拒接訂單，並高興地大喊「我不送了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 12:01:09
綜合外媒報導，這一名幸運的樂透得主是來自美國馬里蘭州的47歲媽媽，由於她不便透露姓名，便以「感恩媽媽」自稱，在接受媒體採訪時表示，她日前買了一張10美元（約新台幣280元）的刮刮樂，結果真的中了25萬美元的頭獎。
「感恩媽媽」回憶，自己當時在車上等接單，沒想到隨手一刮竟中頭獎，「我在車裡快瘋了，發現我居然中了25萬元！」過了幾秒後，手機又收到訂單通知，她當下決定辭掉外送的工作，並開心地說「我不再做外送啦！」
報導指出，過去「感恩媽媽」就常常買刮刮樂，還會使用APP比較各種樂透的種類、勝率，並靠著上面的資訊中小獎，也曾中過1500美元（約新台幣4萬2000元），但中頭獎25萬美元是第一次。
至於這筆龐大的獎金該如何使用，「感恩媽媽」也透露，未來計畫將這筆錢用來付清一些帳單，以及5個孩子的教育費、房子的頭期款等，希望能把這25萬元妥善利用。（編輯：許智超）