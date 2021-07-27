COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

對發票狂槓龜！他隨口哼「這句」秒中獎　網實測驚：有效

▲有網友對了一半以上的發票，發現幾乎都槓龜，沒想到隨意唱了「一句」立馬狂中獎。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有網友對了一半以上的發票，發現幾乎都槓龜，沒想到隨意唱了「一句」立馬狂中獎。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 13:14:47｜2021-07-27 13:18:48

最新一期5、6月份統一發票已於昨（25）日開獎，不少民眾紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。對此，就有一名網友指出，對了一半以上的發票，發現幾乎都槓龜，沒想到隨意唱了「一句」立馬狂中獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示自己對發票發現有一半以上都沒中獎，讓他緊張心想「完了，這次又沒中了，突然就覺得自己很可憐」。但驚人的是，他心血來潮隨口唱了一句知名歌曲《有一種悲傷》的歌詞「有一種悲傷～」沒想到立馬中得200元獎金。不僅如此，他接下來投入感情再唱一次，沒想到又中得1000元，讓他欣喜直呼「分享給各位，這種裝可憐對發票大法，連老天都感動了」。

▲原PO曬出中獎發票。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO曬出中獎發票。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來不少人熱議，「我中了4000元，結果那張發票有打統編已經拿去扣稅了⋯⋯無比悲傷」、「是不是太難聽，老天爺叫你不要唱了」、「我不小心踩到狗屎..才去對發票的，結果也槓龜」、「我把整首唱完，加唱10次，可以讓我考上國考嗎？拜託」。

甚至有網友按原PO方式實測，沒想到也中了獎，興奮直呼「真的中了一千！哈哈哈哈」、「我真的嚇到了..本來也很失落的在對發票，突然腦袋一轉想到原po的方法，才剛哼起有一種還沒到悲傷，結果就中了！這是什麼神奇的新方法哈哈哈」。

但除了該方法，也有行家推薦可多加利用雲端發票，增加中獎機會，直言「存載具裡！他會有雲端發票的特別號，最小獎是500塊，多一個機會還不用自己對」、「發票存載具有雲端專屬獎，不僅多一點中獎機會還能順便做環保」。

▲▲110年5、6月期統一發票兌獎號碼。（圖／NOWnews製作）
▲▲110年5、6月期統一發票兌獎號碼。（圖／NOWnews製作）
另外，昨（26）日傳出統一發票5、6月期將錯誤開獎號碼上傳。對此，財政部表示錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金，也會上傳正確獎號，這期總共會有203.2萬組對獎號碼，估計會多發出約新台幣3.7億元獎金，這也是史上首次雲端發票開獎出包錯誤號碼。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
51.61%48.39%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
73.85%26.15%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
27.16%72.84%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.61%17.39%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀