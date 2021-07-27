對發票狂槓龜！他隨口哼「這句」秒中獎 網實測驚：有效
最新一期5、6月份統一發票已於昨（25）日開獎，不少民眾紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。對此，就有一名網友指出，對了一半以上的發票，發現幾乎都槓龜，沒想到隨意唱了「一句」立馬狂中獎。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 13:14:47｜2021-07-27 13:18:48
原PO於《Dcard》上發文，表示自己對發票發現有一半以上都沒中獎，讓他緊張心想「完了，這次又沒中了，突然就覺得自己很可憐」。但驚人的是，他心血來潮隨口唱了一句知名歌曲《有一種悲傷》的歌詞「有一種悲傷～」沒想到立馬中得200元獎金。不僅如此，他接下來投入感情再唱一次，沒想到又中得1000元，讓他欣喜直呼「分享給各位，這種裝可憐對發票大法，連老天都感動了」。
貼文一曝光，就引來不少人熱議，「我中了4000元，結果那張發票有打統編已經拿去扣稅了⋯⋯無比悲傷」、「是不是太難聽，老天爺叫你不要唱了」、「我不小心踩到狗屎..才去對發票的，結果也槓龜」、「我把整首唱完，加唱10次，可以讓我考上國考嗎？拜託」。
甚至有網友按原PO方式實測，沒想到也中了獎，興奮直呼「真的中了一千！哈哈哈哈」、「我真的嚇到了..本來也很失落的在對發票，突然腦袋一轉想到原po的方法，才剛哼起有一種還沒到悲傷，結果就中了！這是什麼神奇的新方法哈哈哈」。
但除了該方法，也有行家推薦可多加利用雲端發票，增加中獎機會，直言「存載具裡！他會有雲端發票的特別號，最小獎是500塊，多一個機會還不用自己對」、「發票存載具有雲端專屬獎，不僅多一點中獎機會還能順便做環保」。
另外，昨（26）日傳出統一發票5、6月期將錯誤開獎號碼上傳。對此，財政部表示錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金，也會上傳正確獎號，這期總共會有203.2萬組對獎號碼，估計會多發出約新台幣3.7億元獎金，這也是史上首次雲端發票開獎出包錯誤號碼。（編輯：陳雅雲）