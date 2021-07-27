特企／全台關注　國民黨新竹市長接班人由市民決定

2022年九合一選舉因新竹市長林智堅任滿8年即將卸任，新竹市被國民黨視為關鍵選區，儼然成為朝野兩黨的兵家必爭之地，面對2022九合一選舉，新竹市早率先全台布局，但逢疫情爆發，國民黨新竹市黨部原訂的黨內初選計畫也跟著順延，最終國民黨新竹市黨部決定讓新竹市民自己決定誰是新竹未來的接班人。





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今(27)日，新竹市國民黨部將於晚間完成新竹市四家民調，最終看民調結果總和決定推派誰是下一屆新竹市長的參選人，據知情人士透露，國民黨在新竹市已經輸兩次，很多支持者會有危機感，因此新竹市長選舉，國民黨如果在地的候選人夠強，才有機會能贏，但新竹市2022九合一選舉有趣的地方是民進黨的市長執政結束後要換人，民進黨能不能守住新竹就跟跟基隆、桃園市是一樣的道理，因此國民黨要推出的人選，會贏才是關鍵。





國民黨組發會主委李哲華則於本月(16)日重申，新竹市25日辦理的三位議員初選民調是議會黨團自己內部的協調，不是初選。國民黨新竹市黨部主委、議長身兼主委的許修睿則強調，民調還是依既定計畫進行，協調出一人再視中央的辦法進行二階段協調或民調，最大前提是不讓藍營分裂。





看來明年底的九合一選舉，藍營對新竹市長是勢在必得，本週25日到27日進行為期三天的民調，勝出者將代表爭取國民黨新竹市長提名，國民黨新竹市議員林耕仁、陳啟源、李國璋也同意力挺民調勝出者參選新竹市長。





就目前國民黨三位參選人，在網路、看板、文宣甚至組織都卯盡全力衝刺，但從新竹的選區來看，現任國民黨市議員林耕仁連任過六屆市議員，地方資歷深厚，長期耕耘地方獲得良好風評，知名度最高，雖然地方選舉的知名度不一定等同支持度，但長期經營地方的林耕仁有仍然有相當優勢，林耕仁也最為市民熟悉。近期更端出舒適減壓、永續新竹政策，並透過沙畫、政策等兩支CF影片更是讓選民耳目一新。





相信國民黨民調出爐後，日後再加上藍綠以外的政黨候選人角逐，2022競爭會越加激烈，而新竹市國民黨部針對此次的民調為求公平起見，由國民黨新竹市黨團跟新竹市黨部及各陣營分別派監察人與觀察員監督四家民調進行，國民黨新竹市長「接班人」的結果，肯定相當令新竹各界高度期待與關注。



