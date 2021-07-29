躲過英雄片氾濫潮《超級英雄事務所》禁愛令、搶C位都來

全球受到漫威、DC超級英雄片的洗禮，觀眾對於這類型的電影口味越吃越重，而早在電影《復仇者聯盟》成員們尚未集結之前，2009 年當時美國漫威只上映了《鋼鐵人》和《無敵浩克》，日本的《一拳超人》和《我的英雄學院》還沒開始連載。台灣作家林盛月的《超級英雄事務所》以前瞻之姿，展現有別於 Marvel v.s. DC 、集英社 vs 講談社的英雄世界觀、人生觀、價值觀。





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《超級英雄事務所》故事中單純無腦的少年阿陽崇拜「永劫的拯救者」奇慕，他來到麥奇希望成為和偶像一樣的超級英雄。他雖然沒腦，肝卻異常強大，可以千杯千杯再千杯，這個體質被黑心的經紀人「吃素的修羅」布萊希特相中，用比台式責任制還惡質的合約簽下阿陽，打造成超級英雄「鄰家騎士」，形象是嗑藥的陽光大哥哥。





▲《超級英雄事務所》打造出一個「英雄練習生團」，宛如明星一般，背後還有經紀人、梳化師、編劇、舞台監督等，帶領讀者窺探超級英雄幕後的血汗辛酸。（圖／鏡文學提供）

作者認為，超級英雄類型已經泛濫成災的現在，大多故事主角群的言行舉止都很荒唐，深層心理動力卻真誠的讓人心疼，他試問「在鬧劇般的世界舞台，我們有沒有可能既是個笑話，也是一個可敬的英雄？」而《超級英雄事務所》就是來自超級英雄宇宙大霹靂的奇異點，如果有什麼不一樣，它完全沒有受到後來泛濫成災的英雄作品的影響。





林盛月說，《超級英雄事務所》很幸運躲過了後來英雄作品氾濫期的影響，保留了野蠻原始的獨創性。故事中的世界觀「麥奇市」有個地下產業「超級英雄事務所」，經紀人們負責經營超級英雄，撇開表面上好歹也是要除暴安良與惡徒戰鬥，產業真正的核心商模是偶像經濟：整體公關行銷、通告行程、聯名合作、輿情聲量監測、設計服裝造型、安排通告行程、美術宣傳品發佈與周邊商品開發，所幸故事發生的年代網路不發達，不然還得搞社群行銷、做 meme、蹭流量。





《超級英雄事務所》打造出一個「英雄練習生團」，宛如明星一般，背後還有經紀人、梳化師、編劇、舞台監督等，帶領讀者窺探超級英雄幕後的血汗辛酸。

原文授權轉載自「鏡文學」文/林盛月



