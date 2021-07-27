國民黨控赴印尼牟利不起訴　蘇嘉全：將聲請再議

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蘇嘉全指出，去年7月，國民黨4位黨務主管，在沒有任何證據的情況下，惡意指控他在擔任立法院長時勾結私人企業，挾國營事業前往印尼貪汙謀利，當時即使本人很快透過新聞稿、社交媒體對外公開說明，前往印尼僅僅只是為了選後謝票，根本無關任何私人利益，甚至當地台商後援組織也出面聲明，清楚交代他在當地的行程與接待安排，但國民黨4位黨務主管依然故我，在記者會及政論節目中不斷惡意繪聲繪影、羅織罪名，他只好提告誹謗以自證清白，全案正式進入司法程序。
蘇嘉全說，今年1月外交部駐印尼代表處針對本案去函台北地方法院說明，函中除了釐清該份密電日期誤植外，更清楚指出該電報被引申為指涉蘇嘉全從中牟利並「非本處電報之本意」，電報中也提到有關他到訪印尼行程、與私人企業的牽連，是「代表處同仁自行臆測而生之誤解」；今年5月，經濟部國營事業委員會也去函台北地方法院，清楚說明包括台糖、台電、中油、台水等國營事業，迄今在印尼尚無任何投資行為，且「並未有任何國家利益遭受損害」，直接證明他前往印尼無關任何國營事業，更無任何謀利可言。
蘇嘉全不滿的表示，即使已有諸多證據證明他是遭惡意誹謗抹黑，但經過1年的偵辦，台北地檢署偵結後，竟稱4名國民黨的黨務主管是「屬於善意發表言論」做出不起訴處分。蘇嘉全強調，國民黨提出的密電充斥扭曲惡意的幻想臆測，日期誤植僅僅只是通篇電文中最微小之錯誤，檢察官卻以「日期誤植電報為真」，做為不起訴的理由，令人百思不解，難以置信。
蘇嘉全更痛批地檢署，全然漠視外交部與經濟部等相關單位送到台北地方法院的函文內容，他更是自始至終從未接到過出庭通知，難以想像司法調查過程之草率程度，置國民權益於何顧。此外，4名國民黨被告明知自身未盡查證義務，漫天扯謊惡意評論、打擊立場不同之政敵，在外交部及經濟部提出說明後，真相早已大白，卻仍在法庭狡辯開脫，至今不願道歉令人不齒。
蘇嘉全強調他一生清白，人格不容毀滅，因此將提出再議，同時呼籲檢察機關應秉持公平公正的態度，勿枉勿縱，對於惡意抹黑的政治歪風，注入司法清流，端正視聽。