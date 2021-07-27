國民黨控赴印尼牟利不起訴　蘇嘉全：將聲請再議

國民黨去年召開記者會，指控時任總統府秘書長蘇嘉全與立委蘇震清赴印尼謀取個人私利；蘇嘉全也提告國民黨4名黨務主管誹謗等罪，經調查台北地檢署今（日）日以不起訴處分。蘇嘉全則透過聲明對這樣的結果表示遺憾且憤恨難平。

我是廣告 請繼續往下閱讀