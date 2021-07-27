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遠東航空掏空案　更二審判前財務副總2年10月

▲喧騰一時的遠東航空掏空案，台灣高等法院更二審今天依證交法等罪，判遠航前財務副總吳勇璋2年10月徒刑，吳哥航空時任執行董事樓文豪2年6月徒刑。還可上訴。圖為遠航客機。（圖／NOWnews資料照）
▲喧騰一時的遠東航空掏空案，台灣高等法院更二審今天依證交法等罪，判遠航前財務副總吳勇璋2年10月徒刑，吳哥航空時任執行董事樓文豪2年6月徒刑。還可上訴。圖為遠航客機。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-07-27 14:57:42

（中央社記者劉世怡台北27日電）喧騰一時的遠東航空掏空案，台灣高等法院更二審今天依證交法等罪，判遠航前財務副總吳勇璋2年10月徒刑，吳哥航空時任執行董事樓文豪2年6月徒刑。還可上訴。

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其他涉案人部分，前董事長胡定吾早已獲判無罪定讞；原遭法院通緝的前董事長崔湧民國104年3月在美康州自宅自殺身亡，法院已判決不受理；前總經理陳尚群仍通緝中。

檢方指控，崔湧、胡定吾、陳尚群等人86年任職遠航時，以遠航資金成立遠邦投顧公司後，再將遠邦轉為個人持有，主導遠航每年給付管理費給遠邦，10年間掏空遠航新台幣6億多元；他們涉嫌以轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等手法，造成遠航蒙受鉅額損失。

案經一審、二審遭最高法院發回、更一審遭最高法院發回，由台灣高等法院更二審審理。

更二審審酌吳勇璋自白與事實相符，樓文豪辯稱不足採信，本案於於97年8月22日繫屬第一審法院，迄今已逾8年，適用刑事妥速審判法規定減刑，且2人因執行職務、業務犯罪，案發迄今已逾10多年，依2人目前年紀與平均餘命相較，矯治可能性以及基於社會公平正義等衡量應負刑責。

更二審今天判吳勇璋2年10月徒刑；樓文豪2年6月徒刑，申報公告不實罪的犯罪所得新台幣1866萬多元追繳沒收，全案可上訴。（編輯：方沛清）1100727

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