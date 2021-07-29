健康不能微解封！抓緊88節優惠 健康、荷包一起顧

美國文明之父愛默生曾說：「健康是人生的第一財富。」相信這段話人人都認同，沒有了健康，更遑論實質的財富與事業成就，再加上近兩年嚴重疫情席捲全球，讓人更懂得珍惜身體健康，更加注重均衡飲食、培養運動習慣，以及定時攝取適合的營養保健食品，缺一不可。因此，如何把握選購時機，讓定時攝取的保健食品不至匱乏，且能順道跟上優惠活動，為荷包減輕一些負擔，即是聰明消費者的課題之一。





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▲疫情來襲，讓人更珍惜身體健康，因為失去健康，就失去追求財富與事業的最大本錢。（圖／shutterstock）

× ▲疫情來襲，讓人更珍惜身體健康，因為失去健康，就失去追求財富與事業的最大本錢。（圖／shutterstock）

對許多精打細算的消費者來說，每年父親節前夕，除了為爸爸們挑選禮物表心意，也是趁著節慶優惠買一波的好時機！匯集各種優惠活動、好康分享的網路論壇「Babyhome-好康與活動」，即是精打細算的網友們必造訪之地。近來就有網友發文分享，有多個小綠人認證產品的台酒生技推出父親節特惠活動，官網同品項兩件優惠86折，超值優惠組75折；由於保健食品很難得有優惠折扣，呼籲其他媽媽網友們，若有想要買的保健食品，可以趁現在便宜趕快購入。





▲有網友在「Babyhome-好康與活動」分享台酒生技父親節特惠活動，引發熱烈討論。（圖／擷取自Babyhome-好康與活動）

× ▲有網友在「Babyhome-好康與活動」分享台酒生技父親節特惠活動，引發熱烈討論。（圖／擷取自Babyhome-好康與活動）

這位網友也加碼分享自己的體驗，從疫情開始之後，聽從朋友推薦購入β-聚葡萄糖膠囊，調節免疫力，持續吃了一陣子，整體狀態蠻不錯的，打算趁優惠活動再多囤貨一些；同時也考慮加購安可健紅麴膠囊搭配南瓜子油的特惠組，不僅優惠價格非常划算，也想讓老公試試茄紅南瓜子油軟膠囊，補充精氣神，有小綠人認證的紅麴膠囊，買給爸媽吃應該也不錯。





此文一發，立馬獲得網友熱烈迴響，除了感謝網友好康道相報之外，也有網友回文表示贊同，強調家裡保健食品也都選購台酒生技，效果都還不錯；另有網友提到，安可健紅麴膠囊與茄紅南瓜子油軟膠囊很值得購入，因為有吃有差，到了晚上，老公體力依然活跳跳。





▲父親節特惠活動分享意外成為網友使用心得的交流園地。（圖／擷取自Babyhome-好康與活動）

× ▲父親節特惠活動分享意外成為網友使用心得的交流園地。（圖／擷取自Babyhome-好康與活動）

專注於核心發酵技術及菌種培育的台酒生技，於7月21日至8月9日，在台酒購物網推出父親節優惠活動，精選保健食品同品項兩件86折，超值優惠組75折，另有滿額贈品。據了解，精選保健食品有採用多達11種優良菌株，以獨特的3層包覆技術確保活性穩定的S11益生菌，與健康食品認證具免疫調節功效的β-聚葡萄糖膠囊，超值優惠組則包含有獲得調節血脂功能健康食品認證、維持健康的安可健紅麴膠囊，以及嚴選南瓜子油及茄紅素等專利原料，並添加香蕉雄蕊萃取物，可調節男性生理機能的茄紅南瓜子油軟膠囊。





▲以獨特的3層包覆技術確保活性穩定的S11益生菌。（圖／資料照片）

× ▲以獨特的3層包覆技術確保活性穩定的S11益生菌。（圖／資料照片）

▲健康食品認證具免疫調節功效的β-聚葡萄糖膠囊。（圖／資料照片）

× ▲健康食品認證具免疫調節功效的β-聚葡萄糖膠囊。（圖／資料照片）

不論是為爸爸、老公挑選父親節禮物，或是為家中常備保健食品補貨、囤貨，台酒購物網的父親節優惠活動皆是最佳購入時機，荷包與家人健康同時兼顧，一舉數得。



