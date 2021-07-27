男友看奧運拍照報備！她見「2點」秒抓偷吃 百萬人跪了
情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有女網友指出，男友聲稱自己在和朋友看奧運，還順手拍照佐證，沒想到她卻發現幾個可疑的地方，立刻抓到對方偷吃，影片一出也引起轟動。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 15:18:07
綜合外媒報導，國外有一名網友梅根（Megan Marie）在《TikTok》表示，她日前傳訊息問男友在做什麼，對方回應「正在與男孩們一起看奧運，明天見」，還順便拍了一張照片證明自己，結果她放大照片一看，卻發現許多可疑的地方。
梅根從鏡面反射看到，桌上擺著一杯紅酒、運動水壺，而男友的旁邊，雖然只露出膝蓋及小腿，但很明顯有另一名女人盤腿坐在床上。此外，櫃子上還有一些「女人才會看的書」，包括香奈兒（Chanel）的品牌歷史書籍，讓她抓到男友偷吃的證據，最後也忍不住說「我臉上寫著愚蠢兩個字嗎？」
影片曝光後，也吸引300萬人觀看，紛紛留言回應，「我已經知道他的藉口是什麼了」、「看花就會發現了」、「想像一下，如果這是一張現場照片」、「（劈腿的人）為什麼總是發出照片證明自己有罪？」、「他真的以為這樣就能過關嗎？誰給他那麼大的勇氣」，但還是有人說，「可能是朋友的女友吧」、「這不好說，你只是假設吧」。（編輯：許智超）