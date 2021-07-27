尷尬！東奧桌球混雙中國遭逆轉　官媒比賽途中搶先賀摘金

東京奧運26日舉行桌球混雙決賽，日本代表隊水谷隼及伊藤美誠，以4：3擊敗了中國代表隊許昕和劉詩雯，引發網友們熱烈討論。不過有網友眼尖發現，中國官媒《央視新聞台》在比賽途中，就先發文祝賀自家選手奪金，讓中國網友看到罵翻，直呼「太誇張」。





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東京奧運桌球混合雙打金牌戰在26日晚上舉行，由日本代表隊選手水谷隼及伊藤美誠，對上中國代表隊選手許昕和劉詩雯，最後日本代表隊以4：3擊敗了中國代表隊，奪下日本桌球界史上第一金，更中斷了中國代表隊從2012年起包辦桌球金牌的連霸紀錄。





但因為中國向來是奧運桌球項目的常勝軍，更長期形成「中國人打中國人」的局面。不過《央視新聞》在比賽還沒結束的時候，率先在微博上慶祝自家混雙奪金，貼文中寫著「轉發祝賀！許昕劉詩雯摘金」，更寫道「這是奧運史上首個乒乓球混雙冠軍！升國旗、奏國歌！」





▲《央視新聞台》在東奧桌球混雙決賽途中，就先發文祝賀自家選手摘金。（圖／翻攝自微博）

此文一出，讓不少中國網友看傻眼，有網友直呼「這種新聞也敢亂發？」，表示《央視新聞台》為了湊熱度連臉都不要了，大酸「來升國旗奏國歌給我看看」，不少網友也大批「實在是太離譜了」，認為「那可是央視新聞啊，一是要有真實性的，二是代表權威性，犯了低級錯誤大家該錘就錘」。不過也有網友認為「大概是沒想到吧，就先準備好摘金的新聞稿」。





出包之後，《央視新聞台》隨即將「摘金文」刪除，並且改為「乒乓球混合雙打決賽中，中國選手許昕、劉詩雯獲得銀牌」





▲中國網友發現《央視新聞台》誤發「摘金文」，隨即湧入留言痛罵。（圖／翻攝自微博）