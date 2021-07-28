庾澄慶送1.5萬支冰棒給警察！慰勞防疫英雄

庾澄慶今（28）日迎來生日，他感性表示因疫情今年不特別過生日，但他在臉書、IG推出請粉絲吃冰活動，只要留言tag 1位朋友、並寫下最愛的冰品，抽60位幸運兒得到冰品大禮包。除了請歌迷吃冰之外，哈林哥更加碼，關懷警務人員，送出1萬5千支冰棒慰勞防疫英雄。

我是廣告 請繼續往下閱讀

疫情自5月中升溫為三級警戒，至今已兩個月，在全民共同配合防疫之下，日前宣布微解封令人振奮！有鑒於變種病毒一度南部現跡，影響了芒果盛產期的南部小農，無辜被退單，庾澄慶透過新聞得知，相當為「芒果兄」不捨，特別與零食團隊研究，展開搶救芒果計劃，直購超過25公噸的愛文芒果。

▲▼庾澄慶（上圖）送1.5萬支冰棒給警察。（ 圖／哈林工作室提供）

值得一提的是，庾澄慶心繫第一線的防疫英雄，除了醫護單位外，非常感謝員警對全民防疫的辛勞，特別透過枝仔冰城代表總經理陳佑昌，於26日拋磚引玉捐贈超過1萬5千支冰棒，在地回饋到彰化、高雄兩地警察單位，市價超過60萬元，以慰勞酷暑中仍不辭辛勞全力防疫的警務人員，「看到辛苦的警察帥哥美女們，可以開心吃冰棒消暑一夏，就是我最珍貴的生日禮物啦！」