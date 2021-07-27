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LINE「這1功能」一堆人不知！她揭神用法大讚：超級方便

▲一名女網友分享一個很多人不知道的「無聲訊息功能」，並透露用法，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自LINE官網）
▲一名女網友分享一個很多人不知道的「無聲訊息功能」，並透露用法，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 16:40:36

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，也有一名女網友分享一個很多人不知道的「功能」，並透露用法，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「line無聲訊息」為題發文，表示不知道大家知不知道有這個功能的存在，「我個人覺得這個無聲傳送，很適合不敢直接告白的人用，雖然我目前沒有喜歡的對象，不過想告白的人又不敢直接的也許可以試試」。

另外，原PO也分享此功能的其他優點，「如果時間很晚了，想傳訊息給對方，但又怕吵到人家休息，就可以使用這個功能」；而從她PO出的截圖可以看到，確實有「正常傳送」和「無聲傳送」兩個選項讓用戶選擇。

▲女網友PO出截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「第一次知道ㄟ」、「好牛逼的設定」、「長知識耶」、「只是不會震動跟鈴聲，但對方螢幕還是會亮」、「原來無聲是對方那邊無聲，我一直以為是自己這邊穿過去時會沒聲音！每次試按都還是有，我都以為是假功能」、「學到新招！感謝原po」。

其中，也有使用過該功能的網友表示，「有時候晚上要傳訊息給長輩或早睡的朋友（怕不傳隔天就忘了）就會用無聲，很方便！」、「男友睡了，但是想跟他說晚安又怕吵醒他的時候很好」、「這超好用！跟客戶聯絡時不想他回太快就用這個」、「白天男友如果下夜勤在睡覺我都用這個傳，不然等等他以為又有臨時事故被長官找要出勤之類的醒來看訊息，這樣太可憐了」。

另外，還有網友分享設定方式，「ios 要先去設定，按line labs」、「要去設定-line labs裡面開啟無聲訊息」、「長按送出鍵，會跑出來讓你選喔」。（編輯：郭佩蓉）

▲另外，也有網友分享如何設定。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲另外，也有網友分享如何設定。（圖／翻攝自《Dcard》）
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