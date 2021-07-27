遇敏感型鄰居！男星彈吉他太大聲　遭木棍戳天花板警告

杰思國際娛樂推出為期一個月的「挺音樂」系列線上免費課程，邀來四分衛團長虎神、主唱陳如山（阿山）親自解析從DEMO到完整品的製作，兩人也真誠分享創作一路走來的歷程。阿山還透露，鄰居對聲音很敏感，只要他太吵，就會用木棍戳天花板給予他警告。

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在「從DEMO到完整品」課程裡，阿山也現場展示由他譜曲作詞、收錄在蘇慧倫新專輯裡的歌《為你變成他》，是如何從DEMO轉化成完整品的過程。虎神聽完後好奇提問：「為什麼你這首歌DEMO裡沒有木吉他？」原來阿山鄰居對於聲音很敏感，有次阿山晚上彈吉他彈太大聲，鄰居就用木棍戳天花板給予警告，也因此該曲的DEMO是阿山躲在棉被裡用手機錄人聲的，這段趣聞也讓學員們深感音樂人的創作熱忱。

▲▼阿山（上、下圖右）、虎神分享創作過程。（圖／杰思國際娛樂提供）

「挺音樂」系列數位線上課程吸引許多人參與，就連黃明志經紀人、高蕾雅、小胖林育羣等人一起在線上上課，黃明志經紀人丁曉呼籲年輕音樂人，創作之餘一定要花時間了解行銷和版權相關概念，維護自己的權益；小胖林育羣不僅每堂課都相當認真筆記，就連有事不在電腦前，都帶著手機隨時聽課，也讓他讚嘆：「這一系列線上課程真是太方便了！」