COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

AIT油漆工已注射BNT疫苗？黃珊珊：只公布足跡不揭露隱私

▲針對AIT油漆工確診，事前已經注射兩劑BNT疫苗一事，台北市副市長黃珊珊27日僅表示，確診者私人隱私不透露，並要求媒體應該去問中央。（圖／台北市政府提供）
▲針對AIT油漆工確診，事前已經注射兩劑BNT疫苗一事，台北市副市長黃珊珊27日僅表示，確診者私人隱私不透露，並要求媒體應該去問中央。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-27 17:30:15

雖然全台今（27）日開始下降至二級警戒，不過北台灣仍舊有些許確診案例。台北市政府方面今天也公布4例確診案例的相關足跡。其中案15680（子）與案15681（父）為父子關係，而其中父親為AIT的油漆工，傳出已經接種兩劑BNT疫苗，卻仍舊被擔任茶飲店工讀生的兒子傳染。北市府今天下午的防疫記者會，也被問到接種疫苗卻又染疫一事是否為真？對此台北市副市長黃珊珊則表示，僅公布確診者足跡，個人隱私不便透露。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對AIT油漆工案15681的Ct值、有無群聚染疫情況、AIT匡列人員後續篩檢結果，黃珊珊在北市防疫記者會上低調不願多做回應，表示北市府不方便公布確診者的工作地點，但只要是北市確診者，都已經做完相關疫調，相關接觸者均已匡列篩檢，足跡涉及場域也都完成清消，北市府是公布足跡提醒公眾，而不是公布個人隱私。

而現場記者也追問，傳出該名油漆工已經接種兩劑BNT疫苗，且時間還是在四月至五月期間，國內疫苗緊缺情況下就已經完成兩劑接種，卻還是檢驗出確診狀況。對此黃珊珊再度表示，個人隱私部分不方便證實及公布，而接種2劑BNT疫苗部分應該去問中央，因為AIT是外交部管理的。

▲台北市政府27日公布4例確診的足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府27日公布4例確診的足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
54.55%45.45%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.65%27.35%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.18%71.82%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.65%16.35%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀