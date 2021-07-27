AIT油漆工已注射BNT疫苗？黃珊珊：只公布足跡不揭露隱私

雖然全台今（27）日開始下降至二級警戒，不過北台灣仍舊有些許確診案例。台北市政府方面今天也公布4例確診案例的相關足跡。其中案15680（子）與案15681（父）為父子關係，而其中父親為AIT的油漆工，傳出已經接種兩劑BNT疫苗，卻仍舊被擔任茶飲店工讀生的兒子傳染。北市府今天下午的防疫記者會，也被問到接種疫苗卻又染疫一事是否為真？對此台北市副市長黃珊珊則表示，僅公布確診者足跡，個人隱私不便透露。





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針對AIT油漆工案15681的Ct值、有無群聚染疫情況、AIT匡列人員後續篩檢結果，黃珊珊在北市防疫記者會上低調不願多做回應，表示北市府不方便公布確診者的工作地點，但只要是北市確診者，都已經做完相關疫調，相關接觸者均已匡列篩檢，足跡涉及場域也都完成清消，北市府是公布足跡提醒公眾，而不是公布個人隱私。





而現場記者也追問，傳出該名油漆工已經接種兩劑BNT疫苗，且時間還是在四月至五月期間，國內疫苗緊缺情況下就已經完成兩劑接種，卻還是檢驗出確診狀況。對此黃珊珊再度表示，個人隱私部分不方便證實及公布，而接種2劑BNT疫苗部分應該去問中央，因為AIT是外交部管理的。



