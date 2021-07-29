IG吹起「布丁凍吃」風潮！網友狂讚：好吃到凍未條！

過去這段時間，全民生活模式正經歷巨大的轉變，宅在家時間大為拉長，已成為大家共同生活型態，因此如何打發居家時間，絞盡腦汁發掘新奇事物，透過社群媒體分享給親朋好友，增進人與人之間的情誼交流，就顯得相當重要！近來，Instagram掀起一股「#一凍二吃挑戰」模仿熱潮，將從小吃到大、最熟悉的甜點「統一布丁」，推上創意冰品的主角寶座，發展出各式有趣吃法，令眾多網友躍躍欲試！





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「#一凍二吃挑戰」是什麼呢？「一凍」顧名思義就是把大人、小孩都喜歡的統一布丁放入冷凍庫，如此一來即是「一吃」，搖身一變成為布丁雪糕！只要將布丁插上一根冰棍或是湯匙，直接送進冷凍庫加持一下，就是最平價又最好吃的雪糕；而且冰凍後的布丁口感不像冰棒硬梆梆，而是好入口的軟Q綿密，口感獨特超降溫。





▲把統一布丁送入冷凍庫加持一下，就成了細密軟綿的布丁雪糕。（圖／eatha.foodie）

除了直接享用冰凍後的布丁，網友Solo更是霸氣，將一整顆完整的冰凍統一布丁放入果汁機打碎，立馬成了冰涼消暑的布丁冰沙，在炎炎盛夏喝上一杯透心涼；若是想要冰沙口感更加香甜濃郁，你還可以這麼做，在打碎的布丁冰沙上再加一顆完整的統一布丁，稍作攪拌後口感更加豐富有層次。





可別以為這場「#一凍二吃挑戰」僅止於此，除了「一吃」還有「二吃」！「二吃」可稱作是老饕加料吃法，美食部落客吃貨貞和艾瑪斯不約而同地將冰凍布丁再升級，把冰品常見的配料紅豆、綠豆、仙草以及新鮮水果西瓜、芒果等，和統一布丁一起送入冷凍庫，底層的經典焦糖漿冰過更美味，再搭配脆甜冰涼的果肉一起入口，絕對是今夏最療癒的消暑聖品。





▲冰品常見的配料紅豆、綠豆、仙草以及新鮮水果西瓜、芒果，讓冷凍布丁再升級！（圖／tainan.food_jane）

原來，香甜滑Q的布丁，不僅可以直接用小湯匙舀著吃、用吸管吸著吃，還能冰凍再吃、打碎再吃，加上豐富剉冰配料繼續吃，讓經典不敗的好滋味，變得更加有趣、美味。如今有這麼多款的布丁隱藏版吃法，通通收藏在IG熱門標籤「#一凍二吃挑戰」裡，在家閒來無事，不如一起動動腦發揮創意，一起用「布丁挑戰」洗版吧！



