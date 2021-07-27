Lamborghini V12自然進氣引擎，未來要存活只剩一種方式
除了集團策略也是未來策略，未來內燃機將會搭配電能才能存活，之後則會陸續轉為純電系統，身為集團一員的Lamborghini當然也須遵循，因此日前推出的Aventador LP780-4 Ultimae除了是車系最強版本，也是V12自然進氣最終車型，但日前Lamborghini表示V12引擎未來還是可以繼續存活，只是會運用在賽車車型上。
Carture 車勢文化
2021-07-27 18:25:20
Lamborghini先前推出Aventador LP780-4 Ultimae，搭載的6.5升V12自然進氣引擎擁有780hp最大馬力與73.5kgm扭力峰值，而此性能也讓Aventador LP780-4 Ultimae成為該車系最強版本，但同時也是Aventador與V12自然進氣引擎的最終篇章，因為排汙規範與集團策略，讓這具迷人純粹的V12引擎不得不功成身退，但日前Lamborghini則表示V12自然進氣引擎尚未退休，未來還會繼續奮戰。
Lamborghini在之前推出Essenza SCV12賽車，除了配置一體式碳纖維防滾籠，車輛設計也擁有更出色的力學與下壓力，而所搭載的6.5升V12引擎更是榨出830hp最大馬力。之所以提到Essenza SCV12，是因現行針對賽車並未有任何排汙規範限制，所以要繼續使用V12引擎就只剩賽車車型一途，對此Lamborghini也不排除推出更多如Essenza SCV12類型的賽車。