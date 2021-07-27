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加拿大首位原住民總督就職　誓推動多元族群和解

▲加拿大伊努特（Inuit）原住民領袖西蒙今天宣誓就職，在加國追究殖民歷史之際，成為加國第30任總督，也是首任原住民出身的總督。她誓言將搭建橋梁，促進與原住民的和解。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大伊努特（Inuit）原住民領袖西蒙今天宣誓就職，在加國追究殖民歷史之際，成為加國第30任總督，也是首任原住民出身的總督。她誓言將搭建橋梁，促進與原住民的和解。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 19:48:48

（中央社渥太華26日綜合外電報導）加拿大伊努特（Inuit）原住民領袖西蒙今天宣誓就職，在加國追究殖民歷史之際，成為加國第30任總督，也是首任原住民出身的總督。她誓言將搭建橋梁，促進與原住民的和解。

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西蒙（Mary Simon）今天在首都渥太華參議院發表就職演說表示：「我感到榮幸與謙卑，也準備好成為加拿大首位原住民總督。」

成為英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加拿大官方代表的74歲西蒙說：「我會奮力搭建橋梁，連結反映我們偉大國家獨特性與承諾的多元背景與文化。」

她誓言與所有省分與領地的加拿大人民見面，「第一手了解人民面對的狀況」。

西蒙宣誓就職典禮上也有原住民藝術家的表演。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，典禮只邀請44位來賓觀禮，而非疫情前的數百人。西蒙的丈夫與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也都出席典禮。

西蒙在演說中也主張捍衛環境以及與原住民和解。她說：「由於北極地區暖化速度比幾乎全球各地還快，加拿大多年來因此遭受氣候變遷不成比例程度的衝擊」。

出身魁北克北部努納維克（Nunavik）的西蒙，英語和伊努特語（Inuktitut）都非常流利，但她重申學習法語的決心。法語和英語都是加拿大的官方語言。

她出任總督的指派受到廣泛讚賞，但她不諳法語讓部分民眾不滿，特別在魁北克法語區。

杜魯道說：「我們需要像西蒙這樣的人，因為我們需要可以搭建橋梁，讓我們團結為一的人。」

西蒙22日已透過視訊會議與女王會面。她被指派出任5年，然而她的主要榮譽職務任期長短也由君主審酌決定。（譯者：曾婷瑄/核稿：陳昱婷）1100727

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