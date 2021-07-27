疫苗意願登記重啟！高端疫苗納選項　3.7萬人非它不可

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根據指揮中心截至今日17時止統計，在意願登記部分，全國意願登記完成總人數為763萬5082人；預約接種部分，符合預約資格者共有138萬747人、已預約人數為91萬9480人，佔符合預約資格人數66.59%。
近一步來看疫苗登記狀況，僅願意施打AZ者佔比 4.22%，共有32萬2541人、僅願意施打Moderna者佔比44.77%，共有341萬8435人；僅願意施打高端疫苗者佔比0.50%，共有3萬7814人。勾選AZ與Moderna者佔比 47.69%，共有364萬690人、勾選Moderna與高端者佔比0.37%，共有2萬8540人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.09%共7186人。三者皆勾選者佔比 2.36%，共有17萬9876人。
至於第四輪疫苗預約接種，指揮中心表示，這一輪的疫苗為AZ疫苗，施打期間預計在7月30日至8月6日，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，呼籲民眾準時前往接種、儘早施打獲得足夠保護力。
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