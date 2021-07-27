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疫苗意願登記重啟！高端疫苗納選項　3.7萬人非它不可

▲第四輪疫苗平台意願登記27日下午14時重新開放，國產高端疫苗納入選項之一，民眾可調整施打品牌意願。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲第四輪疫苗平台意願登記27日下午14時重新開放，國產高端疫苗納入選項之一，民眾可調整施打品牌意願。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-27 19:21:52｜2021-07-27 19:44:43

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，最新一輪疫苗意願登記在今日下午2點重新開放，只要年滿18歲者民眾均可上網登記，本次也同步增加「高端疫苗」給20歲以上民眾選填。截至下午17時，全國完成登記人數有763.5萬人，其中單獨勾選願意施打高端者共有3.7萬人，佔比僅有0.5%。

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由行政院唐鳳政委推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」在今日下午14時開放第五輪意願登記，本次將新增國產疫苗高端疫苗供20歲以上民眾勾選，先前填過意願者也可以進入平台調整意願。

▲疫苗接種平台新增「高端疫苗」選項。（示意圖／NOWnews）
▲疫苗接種平台新增「高端疫苗」選項。（示意圖／NOWnews）
根據指揮中心截至今日17時止統計，在意願登記部分，全國意願登記完成總人數為763萬5082人；預約接種部分，符合預約資格者共有138萬747人、已預約人數為91萬9480人，佔符合預約資格人數66.59%。

近一步來看疫苗登記狀況，僅願意施打AZ者佔比 4.22%，共有32萬2541人、僅願意施打Moderna者佔比44.77%，共有341萬8435人；僅願意施打高端疫苗者佔比0.50%，共有3萬7814人。勾選AZ與Moderna者佔比 47.69%，共有364萬690人、勾選Moderna與高端者佔比0.37%，共有2萬8540人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.09%共7186人。三者皆勾選者佔比 2.36%，共有17萬9876人。

至於第四輪疫苗預約接種，指揮中心表示，這一輪的疫苗為AZ疫苗，施打期間預計在7月30日至8月6日，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，呼籲民眾準時前往接種、儘早施打獲得足夠保護力。

▲疫苗接種平台新增「高端疫苗」選項。（示意圖／NOWnews）
▲疫苗接種平台新增「高端疫苗」選項，僅供20歲以上民眾選填。（示意圖／NOWnews）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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