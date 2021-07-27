大鶴「魚男」長相受青睞　笑封程偉豪恐怖情人

被問到選角靈感，程偉豪第一人選想到大鶴，「一直覺得他長得很像魚，就找他。」大鶴則

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▲陳姸霏打扮俏麗演班花。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲陳姸霏打扮俏麗演班花。（圖／金盞花大影業提供）

▲程偉豪（上左）、大鶴（上右）、石知田（下左）、陳姸霏（下右）同框談拍攝甘苦。（圖／金盞花大影業提供）