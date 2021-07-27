大鶴「魚男」長相受青睞　笑封程偉豪恐怖情人

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳姸霏此次飾演班花阿妮，笑說阿妮比較顧形象，和本人有微微落差。2004年才4歲大的姸霏坦承和林鶴軒、石知田「私下相處很像同學」，卻被大鶴吐槽「妳私底下都叫我阿伯」。對於第一次和導演合作，陳姸霏表示自己做了很多功課，提前追完導演作品，實際拍攝時並不緊張。若能跟小魚一樣穿越時空，想跟自己說什麼？陳姸霏回答，「想回到國中時期，當時媽媽每天都會煮飯，但我都想跟朋友玩不想回家，現在想把媽媽煮的飯吃回來。」
飾演「阿丁」的石知田，很喜歡這個「單線條，很直，愛耍帥」，但遇到事情會突然崩潰的怪角色。石知田回憶開拍第一天就是掉落池塘的鏡頭，「碰到寒流超冷，我們4個人冷到發抖，拚著生命完成每一個鏡頭，也因為這樣感受到導演對演員跟作品的要求，但他也會建立起SOP，每次卡了之後趕快遞薑茶照顧演員，然後說再來一個。」高中時的石知田是街舞社風雲人物，周末都會去中正紀念堂搶位子練舞。如果能穿越時空？石知田說也想回到高中時期，重新感受那段最瘋狂青春的日子。
《池塘怪談》和樂團「魚丁糸」跨界合作，程偉豪和主唱青峰緣起《緝魂》，當時程偉豪首度嘗試填詞創作片尾曲《不苦》，最後如願以償找青峰演唱，為青峰有靈魂感的穿透嗓音「雞皮疙瘩掉滿地」。雙方緣分延續到《池塘怪談》，魚丁糸力邀程偉豪合作，為新專輯《池堂怪談》打造專屬的迷你影集，發展出福平鎮上一所池堂高中裡，5名學生之間青春友情背叛的故事，《池塘怪談》將於8月12日至9月9日，每周四晚上8點於myVideo影音平台，晚上9點於公視+影音平台播出，一次連播2集。