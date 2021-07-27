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大鶴「魚男」長相受青睞　笑封程偉豪恐怖情人

▲林鶴軒（左）、石知田在《池塘怪談》演高中生。（圖／金盞花大影業提供）
▲林鶴軒（左）、石知田在《池塘怪談》演高中生。（圖／金盞花大影業提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-27 21:00:00

林鶴軒（大鶴）、陳姸霏、石知田、導演程偉豪今（27日）出席《池塘怪談》媒體試片會，故事從一場未成年少年的車禍開始，林鶴軒飾演的「小魚」劇中穿越，重返2004年。被問到選角靈感，程偉豪第一人選想到大鶴，「一直覺得他長得很像魚，就找他。」大鶴則笑稱程偉豪根本是恐怖情人，「合作之前我就有聽過江湖傳聞，他是很會幫演員找極限的導演，無論是演技、體力或心態上的極限，他會一直說你可以做到，再試一個好不好？很像傳銷大會藍鑽等級的心靈導師。」

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▲陳姸霏打扮俏麗演班花。（圖／金盞花大影業提供）
▲陳姸霏打扮俏麗演班花。（圖／金盞花大影業提供）
陳姸霏此次飾演班花阿妮，笑說阿妮比較顧形象，和本人有微微落差。2004年才4歲大的姸霏坦承和林鶴軒、石知田「私下相處很像同學」，卻被大鶴吐槽「妳私底下都叫我阿伯」。對於第一次和導演合作，陳姸霏表示自己做了很多功課，提前追完導演作品，實際拍攝時並不緊張。若能跟小魚一樣穿越時空，想跟自己說什麼？陳姸霏回答，「想回到國中時期，當時媽媽每天都會煮飯，但我都想跟朋友玩不想回家，現在想把媽媽煮的飯吃回來。」

▲程偉豪（上左）、大鶴（上右）、石知田（下左）、陳姸霏（下右）同框談拍攝甘苦。（圖／金盞花大影業提供）
▲程偉豪（上左）、大鶴（上右）、石知田（下左）、陳姸霏（下右）同框談拍攝甘苦。（圖／金盞花大影業提供）
飾演「阿丁」的石知田，很喜歡這個「單線條，很直，愛耍帥」，但遇到事情會突然崩潰的怪角色。石知田回憶開拍第一天就是掉落池塘的鏡頭，「碰到寒流超冷，我們4個人冷到發抖，拚著生命完成每一個鏡頭，也因為這樣感受到導演對演員跟作品的要求，但他也會建立起SOP，每次卡了之後趕快遞薑茶照顧演員，然後說再來一個。」高中時的石知田是街舞社風雲人物，周末都會去中正紀念堂搶位子練舞。如果能穿越時空？石知田說也想回到高中時期，重新感受那段最瘋狂青春的日子。

《池塘怪談》和樂團「魚丁糸」跨界合作，程偉豪和主唱青峰緣起《緝魂》，當時程偉豪首度嘗試填詞創作片尾曲《不苦》，最後如願以償找青峰演唱，為青峰有靈魂感的穿透嗓音「雞皮疙瘩掉滿地」。雙方緣分延續到《池塘怪談》，魚丁糸力邀程偉豪合作，為新專輯《池堂怪談》打造專屬的迷你影集，發展出福平鎮上一所池堂高中裡，5名學生之間青春友情背叛的故事，《池塘怪談》將於8月12日至9月9日，每周四晚上8點於myVideo影音平台，晚上9點於公視+影音平台播出，一次連播2集。

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