泰國醫療超載一床難求　病人倒家中找氧氣瓶自救

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泰國確診人數快速增加，疫情以曼谷周邊地區最為嚴重，醫療能量不足，許多病人等不到病床，必須在家裡等待。有泰國民眾確診無法住院，乾脆直接紮營在醫院外，最近更不斷傳出有人等不到病床就死亡，甚至輕生的消息。
在這樣的狀況下，經濟能力吃緊的勞工階級面對疫情的應變能力更為有限，一名在孔堤區（Khlong Toei）碼頭工作、擔任警衛的泰國人阿杜（Adul）7月中確診，但等了5天仍然沒有病床，等待的時間相當煎熬，他向警察醫院求助，但醫院的人叫他回家，說這不是他該來的地方。
由於阿杜全家5口住在貧民窟的小房子內，一人確診等於全家確診，不只全家染疫，因為一家之主的阿杜確診無法工作，家中頓失經濟來源。
「我呼吸不過來了，我覺得很喘。」阿杜透過電話向外求援，幫助貧民窟的非政府組織「曼谷社區協助基金會」（Bangkok Community Help Foundation）緊急將氧氣瓶送到阿杜手中，緩解阿杜呼吸困難的狀況，幾天後，阿杜幸運等到病床，可以住進醫院接受專業的治療。
但不是每個病人都像阿杜這樣幸運，曼谷社區協助基金會曾經接到一個家庭的求助電話，十萬火急帶著氧氣瓶衝到了現場，確診的母親在他們抵達前15分鐘撒手人寰，不到10歲的小女兒不知道媽媽已經去世，還向在場的大人表示媽媽身體好涼，要幫媽媽蓋被子。
基金會也曾送氧氣給一個病患，病患狀態好轉後順利進入醫院，但入院後沒多久卻不幸離世。
這些令人心碎的故事近來每天在曼谷的各個角落上演，緊急需要氧氣瓶的個案越來越多，但氧氣瓶和相關設備越來越難買，也不是每個家庭都負擔得起買氧氣的錢。曼谷社區協助基金會工作人員有時一天要送4到5個家庭，甚至連半夜都會接到求救電話。
基金會創辦人波德瓦（Friso Poldervaart）接受中央社記者訪問表示，許多重症病人因為等不到醫院病床而死在家裡，所以他們決定把氧氣送到病人家中，緩解病人在家等待時出現的症狀，協助他們撐到有病床，即便現在曼谷有宵禁，但只要有人求助，他們也會想辦法把氧氣送到病人家中。
曼谷社區協助基金會另外一位創辦人藍恩（GregLange）說，如果要入住醫院，就必須要先有確診證明，現在的狀況是許多人連篩檢到確診都要等上2到3天，更不用說等到病床，或許等到入院時，肺部都已經嚴重感染，因此基金會不只送氧氣，也和醫護人員合作，提供諮詢。
基金會並和曼谷市政府合作，在社區內成立小型的隔離中心，目前約可容納近20人。藍恩指出，現在最重要的是讓確診的人可以有隔離的地方可以待著，而不是待在家中傳染給同住者，「許多確診者和4到5個家人同住在10到15平方公尺的空間內，這是病毒最喜歡的情況，因此我們要盡快把人弄出來」。
為了解決民眾等不到病床的問題，曼谷市政府目前緊急在曼谷開設23個社區隔離中心，預計7月底、8月初會再開設30個社區隔離中心，可提供6000多個床位給輕症及無症狀病患。（編輯：陳惠珍/高照芬）1100727