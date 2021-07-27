COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勞保職災費率111年調整　影響660萬人

▲ 勞保職災費率111年調整　影響660萬人。（圖／勞保局官網）
▲ 勞保職災費率111年調整　影響660萬人。（圖／勞保局官網）

中央社

2021-07-27 20:26:50

（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞保職災保險費率每3年調整一次，勞動部近日預告，擬調降29行業別災害費率，調幅0.01%到0.07%，另有9行業別災害費率調升，調幅0.01%至0.02%，約影響660萬人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依勞工保險條例規定，職業災害保險費率分為行業別災害費率及上、下班災害費率2種，每3年需調整一次，由勞動部擬訂後報請行政院核定，預計明年元旦實施。

勞保職業災害保險費率上次調整為民國108年，勞動部近日預告「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」修正草案，以107年至109年職業災害保險投保薪資總額及保險給付金額等數據為基礎的精算結果，調整部分行業職災保險費率。

勞動部勞保司職災保險科長林煥柏告訴中央社記者，根據精算結果，這次職災保險費率共有29個行業調降，調幅為0.01%至0.07%間，包含水上運輸業、農林牧業、建築工程業及零售業等，總計影響427萬人；若以一名薪資新台幣3萬元的勞工估算，雇主每月保費負擔將減少3元至21元不等。

至於調升部分僅有9個行業，調幅為0.01%至0.02%間，包含電力及燃氣供應業、成衣及服飾品製造業、批發業、陸上運輸輔助業、郵政及遞送服務業，約影響233萬人；若以一名薪資3萬元的勞工估算，雇主每月保費負擔將增加3元至6元不等。

根據預告草案，調整過後的行業別災害費率最高為石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業0.86%，最低為金融服務業、保險業、證券期貨及金融輔助業等0.04%，平均費率為0.13%，上、下班災害費率為0.07%。職業災害保險平均費率為0.2%。

林煥柏表示，目前法規正在預告期，後續將送行政院核定，預計明年元旦實施。（編輯：張雅淨）1100727

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.49%41.51%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
73.46%26.54%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.46%71.54%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.61%16.39%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀