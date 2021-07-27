勞保職災費率111年調整　影響660萬人

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勞保職業災害保險費率上次調整為民國108年，勞動部近日預告「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」修正草案，以107年至109年職業災害保險投保薪資總額及保險給付金額等數據為基礎的精算結果，調整部分行業職災保險費率。
勞動部勞保司職災保險科長林煥柏告訴中央社記者，根據精算結果，這次職災保險費率共有29個行業調降，調幅為0.01%至0.07%間，包含水上運輸業、農林牧業、建築工程業及零售業等，總計影響427萬人；若以一名薪資新台幣3萬元的勞工估算，雇主每月保費負擔將減少3元至21元不等。
至於調升部分僅有9個行業，調幅為0.01%至0.02%間，包含電力及燃氣供應業、成衣及服飾品製造業、批發業、陸上運輸輔助業、郵政及遞送服務業，約影響233萬人；若以一名薪資3萬元的勞工估算，雇主每月保費負擔將增加3元至6元不等。
根據預告草案，調整過後的行業別災害費率最高為石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業0.86%，最低為金融服務業、保險業、證券期貨及金融輔助業等0.04%，平均費率為0.13%，上、下班災害費率為0.07%。職業災害保險平均費率為0.2%。
林煥柏表示，目前法規正在預告期，後續將送行政院核定，預計明年元旦實施。（編輯：張雅淨）1100727