金管會發布金檢指導原則　將採風險導向抓大放小

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金管會對金檢主要目標設有3項，第一是檢查將採風險導向、抓大放小；第二是保持開放的意見溝通及調合；第三是積極導入創新科技工具協助查核。
檢查局長張子浩表示，未來將會持續深化風險導向的金融檢查，關注高風險機構、業務以及金管會重要監理重點，依循抓大放小原則，聚焦在金融機構的主要風險與重大問題；此外將強化局內、跨局處及以及金融機構的溝通聯繫，確保檢查結果公正客觀。
隨科技日新月異，檢查局未來也將持續導入科技輔助查核工具，利用大數據分析辨識高風險與異常重點事項，提升查核效能。
張子浩指出，以前金檢報告中會羅列詳細缺失，未來將採分級處理檢查報告，建立檢查意見分級制。
舉例而言，未來較輕微的缺失會請金融機構「面請改善」，較嚴重的違法缺失則發「表A」致金融機構，金融機構須確實改善後回報金管會。張子浩表示，透過缺失分級，可望協助金融機構辨識缺失差異，儘速改善重大缺失以降低營運風險。
此外，金融機構檢查缺失改善情形將回歸原定函報期限，但三級警戒期間已獲准展延的案件不在此限；金融機構向金管會單一申報窗口申報監理報表，也將自8月起恢復原規定申報截止日前完成申報。（編輯：林興盟）1100727