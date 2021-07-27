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金管會發布金檢指導原則　將採風險導向抓大放小

▲金管會發布金檢指導原則　將採風險導向抓大放小。圖為金管會主委黃天牧。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會發布金檢指導原則　將採風險導向抓大放小。圖為金管會主委黃天牧。（圖／記者顏真真攝）

中央社

2021-07-27 23:05:35

（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會今天發布金檢指導原則，未來針對金融機構辦理金檢將採風險導向、抓大放小，聚焦金融機構的主要風險並建立檢查意見分級制度，新制即日起適用。

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有鑒近年金融市場快速發展，金融監督管理委員會今天發布金融檢查指導原則，位階位於所有檢查作業規範之上，為檢查人員執行金檢作業的遵循標準，即日起適用。

金管會對金檢主要目標設有3項，第一是檢查將採風險導向、抓大放小；第二是保持開放的意見溝通及調合；第三是積極導入創新科技工具協助查核。

檢查局長張子浩表示，未來將會持續深化風險導向的金融檢查，關注高風險機構、業務以及金管會重要監理重點，依循抓大放小原則，聚焦在金融機構的主要風險與重大問題；此外將強化局內、跨局處及以及金融機構的溝通聯繫，確保檢查結果公正客觀。

隨科技日新月異，檢查局未來也將持續導入科技輔助查核工具，利用大數據分析辨識高風險與異常重點事項，提升查核效能。

張子浩指出，以前金檢報告中會羅列詳細缺失，未來將採分級處理檢查報告，建立檢查意見分級制。

舉例而言，未來較輕微的缺失會請金融機構「面請改善」，較嚴重的違法缺失則發「表A」致金融機構，金融機構須確實改善後回報金管會。張子浩表示，透過缺失分級，可望協助金融機構辨識缺失差異，儘速改善重大缺失以降低營運風險。

此外，金融機構檢查缺失改善情形將回歸原定函報期限，但三級警戒期間已獲准展延的案件不在此限；金融機構向金管會單一申報窗口申報監理報表，也將自8月起恢復原規定申報截止日前完成申報。（編輯：林興盟）1100727

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