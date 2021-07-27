COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

瞄準父親節！Mercedes-Benz 為不同爸爸推薦不同賓士車

▲ 瞄準父親節！Mercedes-Benz 為不同爸爸推薦不同賓士車
▲ 瞄準父親節！Mercedes-Benz 為不同爸爸推薦不同賓士車

2GameSome - 有車賞

2021-07-27 21:25:01

瞄準即將到來的父親節，Mercedes-Benz 依照旗下車型定位推薦給不同類型的父親。

我是廣告 請繼續往下閱讀

戶外運動爸：GLB 250 全新上市

喜歡帶著家人遊山玩水的戶外型老爸，每次要三代同堂一起出門，總是得分兩台車嗎？GLB 250 七人座已於七月由台灣賓士正式引進台灣，提供台灣消費者一個新動力及車室選擇。GLB 250 外觀搭載 AMG Line 跑車化套件和 19 吋 AMG 五輻雙肋式亮黑輕合金輪圈；動力方面，直列四缸 Turbo 引擎創造出最大馬力 224 hp、搭配 DCT 雙離合器八速自手排變速箱；4,646mm 車身搭配七人座的標準配備，及可前後滑動 14 公分的後座設計，整個椅背傾倒進而可擴充至 1,800 公升的行李廂空間。GLB 250 七人座適合戶外型老爸的需求。

愛家好爸爸：B-Class 靈活機動

適合小家庭的 B-Class，可以靈活的在擁擠的賣場停車場出入，採購完將椅背傾倒就有 1,540 公升的行李廂可利用，此外，舒適型懸吊系統可讓後座小孩有平穩乘坐感；愛家好爸爸也會想要享受一個人的時光，透過 DYNAMIC SELECT 駕駛程式調整行駛特性，無論是跑車模式的動態操駕，或是舒適模式的完全放鬆，都能夠享受不同的駕駛樂趣。

商務品味爸： E-Class 犒賞全家

身為賓士當家支柱的 E-Class，將許多安全和智慧駕駛科技列為標準配備，包含 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件（23P），以及結合智能與直覺的 MBUX 多媒體系統，不僅提供家人周全的保護，也讓駕駛時更加得心應手。下班行車時刻，亦可以打開 13 具高傳真喇叭的 Burmester® 環場音響系統播放輕音樂，甩開一整天的工作壓力。除此之外，內裝舒適及美學兼具的設計，可說是專屬於爹地的商務座艙。E-Class 提供了 Sedan 轎車、Coupe 轎跑、Estate 旅行車等三種車型、高達 10 種規格與三種不同的外觀套件，提供多樣的車型選擇。

酷帥潮男爸： GLC Coupé 跑旅兼具

結合 SUV 和轎跑車特色的 GLC Coupé 運動跑旅車型搭載直列四缸渦輪增壓引擎和四輪驅動，讓馬力直上 258hp，搭配跑車化懸吊和 9G-TRONIC 9 速手自排變速箱，讓酷帥潮男爸可以盡情地奔馳，而後座寬敞的休旅車空間，即便放了安全座椅也不顯擁擠，與家人一同期待未來的每趟旅行！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.62%41.38%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.99%27.01%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.37%71.63%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
81.25%18.75%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀