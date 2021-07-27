▲ 瞄準父親節！Mercedes-Benz 為不同爸爸推薦不同賓士車

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戶外運動爸：GLB 250 全新上市





喜歡帶著家人遊山玩水的戶外型老爸，每次要三代同堂一起出門，總是得分兩台車嗎？GLB 250 七人座已於七月由台灣賓士正式引進台灣，提供台灣消費者一個新動力及車室選擇。GLB 250 外觀搭載 AMG Line 跑車化套件和 19 吋 AMG 五輻雙肋式亮黑輕合金輪圈；動力方面，直列四缸 Turbo 引擎創造出最大馬力 224 hp、搭配 DCT 雙離合器八速自手排變速箱；4,646mm 車身搭配七人座的標準配備，及可前後滑動 14 公分的後座設計，整個椅背傾倒進而可擴充至 1,800 公升的行李廂空間。GLB 250 七人座適合戶外型老爸的需求。





愛家好爸爸：B-Class 靈活機動





適合小家庭的 B-Class，可以靈活的在擁擠的賣場停車場出入，採購完將椅背傾倒就有 1,540 公升的行李廂可利用，此外，舒適型懸吊系統可讓後座小孩有平穩乘坐感；愛家好爸爸也會想要享受一個人的時光，透過 DYNAMIC SELECT 駕駛程式調整行駛特性，無論是跑車模式的動態操駕，或是舒適模式的完全放鬆，都能夠享受不同的駕駛樂趣。





商務品味爸： E-Class 犒賞全家





身為賓士當家支柱的 E-Class，將許多安全和智慧駕駛科技列為標準配備，包含 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件（23P），以及結合智能與直覺的 MBUX 多媒體系統，不僅提供家人周全的保護，也讓駕駛時更加得心應手。下班行車時刻，亦可以打開 13 具高傳真喇叭的 Burmester® 環場音響系統播放輕音樂，甩開一整天的工作壓力。除此之外，內裝舒適及美學兼具的設計，可說是專屬於爹地的商務座艙。E-Class 提供了 Sedan 轎車、Coupe 轎跑、Estate 旅行車等三種車型、高達 10 種規格與三種不同的外觀套件，提供多樣的車型選擇。





酷帥潮男爸： GLC Coupé 跑旅兼具





結合 SUV 和轎跑車特色的 GLC Coupé 運動跑旅車型搭載直列四缸渦輪增壓引擎和四輪驅動，讓馬力直上 258hp，搭配跑車化懸吊和 9G-TRONIC 9 速手自排變速箱，讓酷帥潮男爸可以盡情地奔馳，而後座寬敞的休旅車空間，即便放了安全座椅也不顯擁擠，與家人一同期待未來的每趟旅行！



