▲ Gogoro 第 40 萬用戶誕生 獨享「年年 $0 元騎到飽」終身免繳電池資費

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Gogoro Network 總經理潘璟倫表示：「歷經 6 年不斷的建設與改良，Gogoro Network 已然成為全世界最大電池交換網路，從 2015 年 35.3% 的用戶選擇電動機車時，決定購買 Gogoro 智慧電動機車，逐步成長至 2020 年，94.5% 的電動機車消費者選擇 Powered By Gogoro Network 聯盟車款，這個比例在 2021 年上半年更上升至史上最高的 96.8%。除了衷心感謝消費者的支持，眾多合作夥伴不遺餘力推廣電池交換服務外，在用戶數突破 40 萬、超越 2 億顆的電池交換、全體騎士二氧化碳累計減少總量超過 3 億公斤、以及營運中的 Super GoStation 超過 100 站「三喜加持」下，Gogoro Network 將持續投資，隨著今年更多 Super GoStation 的陸續佈建，進一步讓用戶享有更便利的電池交換體驗。」
Super GoStation 已建置百站，年底目標 140 站
隨著用戶數快速成長，Gogoro Network 全台營運中的 GoStation 已有 2,068 站，另有 77 站建置中的 GoStation ，平均電池交換站之間的距離已縮短至不到 700 公尺，在六都內的電池交換站總數甚至比加油站還多近 10%；每站提供 100 顆以上智慧電池、可滿足超過 1,000 位用戶電池交換需求的 Super GoStation，主要佈建於都會高用量區域，其中又以新北市、台中市及高雄市的站點最多，最新設立的第 100 站 Super GoStation，座落於高雄三民二號公園停車場已於本（七）月正式啟用。
Gogoro Network 從過去快速增設站點提升服務廣度的策略，逐步調整至透過增設 Super GoStation 加大單一站點的服務能量。整體網路佈建深入大眾生活圈，於便利商店、量販店、加油站、停車場、捷運站和餐廳等日常移動場景皆可見其蹤影。全台 Super GoStation 目前已提供超過 10,000 顆智慧電池，單站服務量能是一般電池交換站的 3 至 4 倍，約佔整體電池服務能量的 15％ ，並逐日增加中。
祭出「40 萬騎士、同樂享回饋」活動 可享連續 7 天，綠點換電池 9 折回饋
Gogoro Network 第 40 萬名幸運用戶為新竹市的彭小姐，於 Gogoro 新竹北大門市購入 Gogoro VIVA MIX，除了購車獲得 2 萬元新竹市政府的汰舊換新補助，更獨享「年年 $0 元騎到飽」終身免繳電池資費的驚喜大禮。
為感謝 40 萬用戶的支持，同時達成全體用戶超越 2 億顆的電池交換、騎行累計減少二氧化碳排放超過 3 億公斤（等同於 779 座大安森林公園每年的碳吸收總量1）里程碑，Gogoro Network 特別推出「40 萬騎士、同樂享回饋」活動，自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 8 日止， Gogoro Network 用戶(不含騎到飽資費)可透過 Gogoro Network App 或是 Gogoro App 查詢地圖上標示「綠點」的電池交換站，只要到「綠點」電池交換站交換電池，即可享在 7 天活動期間內、每次交換電池 9 折計算騎乘里程或消耗安時的優惠，欲知詳細活動訊息可參考官網。
備註：
1. 依農委會公布每公頃森林一年可吸碳 15 公噸換算，一座大安森林公園（25.94 公頃）每年可吸碳 389 公噸，截至 2021.07.26 為止，全體 Gogoro Network 騎士騎乘總里程相對於燃油機車，已節省 3 億 320 萬公斤二氧化碳。