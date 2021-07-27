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2021 BMW Kids Campus 8月2日線上報名起跑

▲ 2021 BMW Kids Campus 8月2日線上報名起跑
▲ 2021 BMW Kids Campus 8月2日線上報名起跑

2GameSome - 有車賞

2021-07-27 21:25:01

長久以來致力於推廣兒童交通安全教育的 BMW 總代理汎德，今年考量疫情為降低人群接觸保持最佳安全社交距離，BMW 總代理汎德將實體活動轉化為線上形式，自 2021 年 8 月 20 日至 8 月 29 日於線上舉辦「2021 BMW Kids Campus」，並自 8 月 2 日中午 12:00 開放網路報名，報名費用將全數捐贈兒童福利聯盟文教基金會。

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2021 BMW Kids Campus 報名網站 8 月 日中午 12:00 正式上線：

https://www.bmwkidscampus2021.com.tw/ (名額有限，額滿為止)

線上線下學習 打造寶貝專屬 BMW 電動車

今年 2021 BMW Kids Campus 首度移師線上，以線上的關卡式課程結合線下的實體教材操作，小朋友只要登入活動網站創建專屬 Q 版造型角色後進入 BMW Campus 地圖，就能看到每個關卡的闖關入口，而小朋友所扮演的角色在每次闖關完成都會獲得獎勵徽章，徽章收集完成則會通知小朋友領取結業證書，讓課程就像是線上闖關遊戲一般充滿挑戰與趣味，父母更能陪伴孩子一同闖關、一同學習與成長。

2021 BMW Kids Campus 一共分為三大關卡，教導小朋友電動車能源與環境永續等相關知識。第一關介紹燃油車與電動車行駛時的差異，並說明能量的定義以及 5 種能量轉換(動能、聲能、熱能、光能、風動能)，接下來小朋友也將在線上駕駛全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，學習變換車道及避開障礙等安全駕駛觀念；第二關說明如何透過再生資源來產生電能以及電能該如何進行儲存，並透過實際的手搖發電機來讓小朋友感受如何發電並將自己辛苦生產的電能儲存在電池之中，最後則是以遊戲互動的方式來了解電動車；第三關以線上課程結合實作，帶領小朋友以 DIY 手作的方式，搭配前一回課程的電池來打造每位小朋友的專屬BMW電動車，並說明車輛驅動方式的差異，最後則是將製作完成的作品以拍照方式上傳參與線上比賽，所有關卡皆透過豐富的線上課程互動搭配線下實作體驗，提高小朋友對於課程的興趣，並在遊戲中學習與成長。

2021 BMW Kids Campus 於 8 月 2 日中午 12:00 開放網路報名，對象為 4-12 歲的小朋友，每位孩童報名費為 300 元，費用將全數將捐贈兒童福利聯盟，線上完成報名後，實體教材與禮物包會在線上活動開跑前全數宅配到家中，如欲了解更多詳細資訊請至活動報名網站。於此同時，更特別感謝魔法科學班、Prosi 普洛斯、ACE Super Kids 機能 Q、舒必克蜂膠兒童喉片、Bessie Byer 貝思寶兒、Pepperidge Farm 琣伯莉餅乾等贊助夥伴熱情共襄盛舉，一同栽培新世代人才，為社會盡一份心力。

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