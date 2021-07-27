三重果菜市場獲贈「防疫門」 國際獅子會送消防局防護罩
疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布從今（27）日起從三級警戒調降為二級，提供民眾生必需品的新北市果菜運銷股份有限公司，面對防疫工作不敢鬆懈；昱凱科技公司今日捐贈「遠紫外線滅菌防疫門」，強化升級市場防疫工作，由新北果菜董事長劉來通代表接受。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-27 21:32:47
劉來通感謝昱凱科技公司捐贈「222遠紫外線滅菌防疫門」，可於10秒內將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，只要走內紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成個人全身消毒，有效阻止病毒擴散，提昇防疫效能；昱凱科技業務副總曾碧珊指出，繼新北市政府後，這是新北第二座捐贈的防疫門，讓這處供應雙北700萬人的採購平台，多一層安心保障。
新北果菜公司自疫情開始以來，配合防疫政策實施實名制、每天全場加強清消、採分區分時分流交易等措施，不斷滾動檢討、精進強化防疫工作，以同心圓方式將場內所有從業人員登記造冊，疫苗接種率達八成以上，並有效控管入場人流；此外，不論是員工及承銷人、板車或卸貨工作人員必須持PCR陰性證明或疫苗卡，才能進入市場作業。
為確保第一線消防人員執行防疫勤務，前線防疫物資不致匱乏，國際獅子會300B2區新板分會長劉硯綸鑑於消防人員防疫工作辛苦，今日捐贈新北市政府消防局防疫面罩3200個，讓第一線消防人員有最強而有力的防護罩，並由消防局副局長陳崇岳代表受贈；消防局說，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的消防同仁，有足夠能量對抗病毒，同時守住疫情防的線與國人健康。
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