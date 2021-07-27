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三重果菜市場獲贈「防疫門」　國際獅子會送消防局防護罩

▲昱凱科技公司今日捐贈「222遠紫外線滅菌防疫門」，強化升級市場第一線防疫工作，由新北果菜董事長劉來通代表接受。（圖／新北市果菜運銷股份有限公司提供）
▲昱凱科技公司今日捐贈「222遠紫外線滅菌防疫門」，強化升級市場第一線防疫工作，由新北果菜董事長劉來通代表接受。（圖／新北市果菜運銷股份有限公司提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-27 21:32:47

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布從今（27）日起從三級警戒調降為二級，提供民眾生必需品的新北市果菜運銷股份有限公司，面對防疫工作不敢鬆懈；昱凱科技公司今日捐贈「遠紫外線滅菌防疫門」，強化升級市場防疫工作，由新北果菜董事長劉來通代表接受。

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劉來通感謝昱凱科技公司捐贈「222遠紫外線滅菌防疫門」，可於10秒內將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，只要走內紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成個人全身消毒，有效阻止病毒擴散，提昇防疫效能；昱凱科技業務副總曾碧珊指出，繼新北市政府後，這是新北第二座捐贈的防疫門，讓這處供應雙北700萬人的採購平台，多一層安心保障。

新北果菜公司自疫情開始以來，配合防疫政策實施實名制、每天全場加強清消、採分區分時分流交易等措施，不斷滾動檢討、精進強化防疫工作，以同心圓方式將場內所有從業人員登記造冊，疫苗接種率達八成以上，並有效控管入場人流；此外，不論是員工及承銷人、板車或卸貨工作人員必須持PCR陰性證明或疫苗卡，才能進入市場作業。

為確保第一線消防人員執行防疫勤務，前線防疫物資不致匱乏，國際獅子會300B2區新板分會長劉硯綸鑑於消防人員防疫工作辛苦，今日捐贈新北市政府消防局防疫面罩3200個，讓第一線消防人員有最強而有力的防護罩，並由消防局副局長陳崇岳代表受贈；消防局說，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的消防同仁，有足夠能量對抗病毒，同時守住疫情防的線與國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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