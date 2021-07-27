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墾丁國家公園首波5處沙灘完成防疫整備　即起開放

▲全台疫情警戒標準27日起降為2級，墾丁國家公園管理處與在地協會及業者攜手合作，完成相關防疫整備，首波自即日起開放5處沙灘。圖為開放的小灣沙灘採單一入口，民眾進入須量測體溫、消毒並完成實聯制登記。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年7月27日
▲全台疫情警戒標準27日起降為2級，墾丁國家公園管理處與在地協會及業者攜手合作，完成相關防疫整備，首波自即日起開放5處沙灘。圖為開放的小灣沙灘採單一入口，民眾進入須量測體溫、消毒並完成實聯制登記。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年7月27日

中央社

2021-07-27 21:56:24

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）全國疫情3級警戒降為2級，墾丁國家公園管理處與在地協會及業者攜手合作，完成防疫整備，首波即日起開放船帆石、小灣、大灣、風吹沙和星砂灣共5處沙灘。

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墾管處表示，依據中央疫情指揮中心公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引，考量在地業者及遊客對於2級警戒開放沙灘及部分水域遊憩活動，保持著既期待又怕受傷害的心情，與在地協會及業者攜手合作共同防疫。

墾管處表示，首波開放船帆石、小灣、大灣、風吹沙和星砂灣共5處沙灘。

在連日密集籌備下，船帆石及小灣沙灘率先由屏東縣恆春鎮船帆石水上摩托車發展協會及墾丁凱撒飯店分別提出防疫計畫，今天下午經墾管處審查及現場模擬後，明天起由社區及飯店執行沙灘防疫措施，包括實聯制、單一出入口、量體溫、酒精消毒、總量管制、沙灘陽傘間隔4米且每傘不超過4人。

墾管處表示，船帆石沙灘有水上摩托車活動項目，教練身後不能載乘客，只能以拖曳方式進行，遊具上乘客要保持1米以上距離，游泳則依中央疫情指揮中心指引，暫不開放。

沒有海域遊憩活動業者從事營業行為的星砂灣、大灣及風吹砂，墾管處已於現場設置實聯制QR Code及告示牌，尖峰時段也將派員進行人流管制，力求在防疫原則下，提供安心、優質的遊憩環境。

墾管處再次提醒民眾進入沙灘時請遵守全程配戴口罩、保持安全社交距離，請遊客務必遵守現場防疫措施，一旦沙灘無法落實防疫作為將不排除進行關閉，呼籲遊客及業者切勿因心情鬆懈，疏於警戒，造成防疫破口。（編輯：陳仁華）1100727

▲配合疫情警戒全台降級，墾丁國家公園管理處與在地協會及業者攜手合作，完成防疫整備，首波開放5處沙灘供民眾遊憩。知名景點船帆石也配合開放，採單一入口，民眾配合相關防疫措施進入。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真
▲配合疫情警戒全台降級，墾丁國家公園管理處與在地協會及業者攜手合作，完成防疫整備，首波開放5處沙灘供民眾遊憩。知名景點船帆石也配合開放，採單一入口，民眾配合相關防疫措施進入。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年7月27日
 

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