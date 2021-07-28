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美國願助台灣強化防衛力　批中不願和平解決紛爭

▲美國國防部長奧斯汀今天表示，中國不願以和平方式解決紛爭，不僅是在南海議題上，也包括以軍事動作脅迫台灣人民。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部長奧斯汀今天表示，中國不願以和平方式解決紛爭，不僅是在南海議題上，也包括以軍事動作脅迫台灣人民。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-28 08:09:51

（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）美國國防部長奧斯汀今天表示，中國不願以和平方式解決紛爭，不僅是在南海議題上，也包括以軍事動作脅迫台灣人民；美國與台灣合作，助台強化抵抗威脅的能力。

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奧斯汀（Lloyd Austin）上任後首度訪問新加坡，並於今晚在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，強調美國與盟友、夥伴的合作關係及提倡開放、自由的區域。

作為一個印太國家的代表，他認為，一個穩定、開放及繁榮的區域能帶來最大利益。各國必須保持主權獨立、自主，他並強調透明、法治、自由航行、人權、遵守國際承諾、和平解決紛爭等原則。

然而，他指出，印太區域卻看到一些不符這些原則的行為。他點名中國並表示，中國對南海的廣泛海洋主張「沒有國際法依據」。

奧斯汀表示，北京不僅在南海議題上，不願以和平方式解決紛爭且不尊重法治，也對印度採取挑釁行為、利用軍事動作及其他形式來脅迫台灣人民、對新疆維吾爾族進行種族滅絕等違反人道罪行。

他說，美國正與台灣合作，在台灣關係法與美國「一中政策」下，協助台灣強化防衛能力以對抗威脅及脅迫。

在中共軍機、軍艦頻頻擾台之際，他是否擔憂中國對台灣發動攻擊？奧斯汀對此回應表示，「沒人願意看到關於台灣的現狀被單方面改變」。

他重申美國基於台灣關係法及一中政策，協助台灣自我防衛的承諾。他並表示，不做預測，但強調美國將專注於協助台灣建立自我防衛的能力。

此外，關於疫後重建，奧斯汀指出，全球復甦有賴疫苗接種，美國拜登（Joe Biden）政府承諾將捐贈5億劑疫苗，優先提供給印太區域。過去2個月，美國已提供4000萬劑疫苗給印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、韓國、台灣、泰國、越南等。

他表示，美國免費為印太區域提供疫苗，且「沒有任何條件」。

奧斯汀是美國拜登政府1月上任以來，首位出訪東南亞的內閣官員。除了新加坡，他也將訪問越南及菲律賓。

奧斯汀在演講中表示，這趟東南亞之行是為了深化美國與盟友、夥伴的關係，這些同盟關係與友誼是重要的戰略資產，「我從未將任何一個盟友視為理所當然」。（編輯：高照芬）1100727

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