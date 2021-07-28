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貝佐斯參加速成訓練　將展開首次無駕駛太空飛行

▲美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-28 09:46:58

（中央社德州18日綜合外電報導）為準備旗下藍源公司（Blue Origin）20日的太空之旅，美國億萬富翁貝佐斯與3名同行夥伴今天在德州參加了14小時速成訓練課程。這將是世界首次只有乘員、無駕駛太空飛行。

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藍源太空業務負責人科內爾（Ariane Cornell）表示，貝佐斯（Jeff Bezos）與同行夥伴已經展開訓練，準備「體驗千載難逢的航程」。

根據藍源公司，今天的訓練課程包括安全簡報、太空船飛行模擬、檢視火箭與其運轉，以及太空船脫離地球動力後如何在船艙內漂浮等等。

藍源今天在簡報會上對此行信心滿滿，飛行總監拉尼厄斯（Steve Lanius）表示，20日預定上午8時（台北時間20日晚間9時）起飛，天氣預報顯示當天天候良好。

英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）維珍銀河公司（Virgin Galactic）成功執行次軌道飛行的9天之後，藍源可重複使用火箭發射系統「新謝波德號」（New Shepard）將從德州一號發射場（Launch Site One）發射升空。

太空船最高將攀升至106公里高，乘員將在地表上空100公里的卡門線（Karman line、即國際承認地球與太空的分界線）之外，體驗數分鐘的太空之旅。

那趟11分鐘航程將搭載歷來年紀最大的太空旅客、82歲的美國退役女飛行員馮克（Wally Funk），以及18歲物理系學生戴蒙（Oliver Daemen），與他們同行的，還有亞馬遜（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯和他的胞弟馬克（Mark Bezos）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100719

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