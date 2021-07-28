奧運／今日中華隊賽程！看戴資穎晉8強　體操李智凱爭金

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08：00 羽毛球女子單打小組賽 戴資穎
戴資穎開賽第一天對上世界排名46的瑞士好手賈奎特贏得勝利；緊接著在26日與世界排名第49名阮翠玲也直落二拿下比賽，今天將對上世界排名41的法國羽球好手齊雪霏，若能拿下這場比賽勝利，將可直接晉級下一輪8強比賽。
08：50 射擊男子不定向飛靶資格賽 楊昆弼
2019年拿坡里世界大學運動會，楊昆弼展現大將之風，在不定向飛靶資格賽排名第一晉級決賽，最後也順利拿下金牌；但世大運過後，楊昆弼陷入罕見低潮，去年歷經多場奧運資格賽，最後杜哈亞錦賽才驚險搭上東京奧運末班車，遞補取得奧運門票，有別於2016年首度登上奧運殿堂，楊昆弼這一次做好萬全準備，力拼好成績。
15：00 桌球男子單打八強賽 林昀儒
台灣「桌球一哥」林昀儒，昨（27）在男單16強戰，以局數4：2擊敗日本裔巴西好手坪井，搶下8強門票；原本外媒推測他8強會對上世界排名第四的日本天才桌球少年張本智和，結果張本智和在16強爆冷出局，林昀儒今天將對上斯洛維尼亞22歲選手約基奇（Darko Jorgic），力拼四強門票。
17：40 羽毛球男子單打小組賽 周天成、王子維
「羽球一哥」周天成，他在首輪賽事碰上世界排名57的瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt ），最終周天成直落二輕鬆擊敗對手，花40分鐘取得小組第一勝，今天第二輪出戰將對上加拿大好手楊燦；而「羽球王子」王子維24日分組賽首戰遇到斯里蘭卡卡魯納拉特納（Niluka Karunaratne），最終僅花42分鐘就以21：12、21：15輕鬆取勝，今天則將對上愛爾蘭籍的越南球員阮日。
18：15 體操男子個人全能競技決賽 李智凱、唐嘉鴻
台灣「體操雙雄」唐嘉鴻、李智凱都將出賽，上回資格賽「鞍馬王子」李智凱以六項競技總分84.332分，排行第17名，與六項拿下82.932分、排行第22名的隊友唐嘉鴻，雙雙晉級個人全能賽決賽，今天期望能再為台灣奪下金牌。
18：15 射箭女子個人32強淘汰賽 雷千瑩
受到颱風影響賽程的射箭個人賽，世錦賽雙金得主雷千瑩，在女子32強首戰烏克蘭對手薇羅妮卡·馬爾琴科，在開幕的女子射箭個人排名賽中，因為手感欠佳，一開始就遲遲無法掌握住節奏感，經常在最後倒數秒數的時候才出手，壓力頗大，21支滿分箭，10支靶心，640分名列30，盼本場賽事能發揮硬實力，順利晉級。
19：01 游泳男子200公尺混合式預賽 王星皓
2020東京奧運，19歲的「台灣蝶王」王冠閎讓人關注，同樣也是此次冬奧游泳選手的「王星皓」也備受關注！賽前被體壇看好有望替台灣寫下最新歷史，雖然很可惜在400公尺混合式預賽中排名第7，無緣晉級決賽，但今天的200公尺個人混合式，將可看到他拼盡全力的英姿！（編輯：張嘉哲）