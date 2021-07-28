報導中國水患　外媒遭居民騷擾、收死亡威脅

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英國廣播公司（BBC）在社群媒體推特（Twitter）上發表聲明：「中國政府必須立即採取行動，阻止這類持續危害外國新聞工作者的攻擊行為。」
中國外交部並未立刻就駐華外國記者協會和BBC的聲明做出回應。
「洛杉磯時報」發言人也並未立刻回應辦公時間外所提出的置評請求。
根據駐華外國記者協會聲明，其中一起事件是，中國共產主義青年團曾要求社群媒體追蹤者回報一名報導洪患的BBC記者下落。
協會指出：「中國執政共產黨附屬組織的言論直接危害到駐華外國記者的人身安全，並阻礙報導自由。」
協會還說，替外國媒體工作的中國國民也遭到威脅，在網路上被控叛國。
今年稍早，中國外交部公開批評BBC等歐美新聞機構製造所謂的「假新聞」。BBC新聞工作者沙磊（JohnSudworth）今年離開中國，調往台灣。
沙磊3月受訪時表示：「過去幾年，由於我的報導，一直受到來自中國當局的壓力和威脅，但近幾個月日趨惡化。在中共控制的數個平台上，不僅BBC受到火力全開文宣攻擊，我也遭到鎖定。」
他表示：「我們受到威脅要採取法律行動，試圖拍攝時也會受到監控、阻礙和騷擾。最後，我們認為繼續下去太過危險，這當然令人難過，尤其是因為受到恐嚇，但我們將落腳台灣。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）11007028