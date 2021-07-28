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賀郭婞淳奪金卻誤植　吳思瑤：別懷疑對運動發展的投入

▲臉書誤植郭婞淳姓名與量級，吳思瑤表示理解批評，但也希望國人不要懷疑其對體育發展的長期關注與投入。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲臉書誤植郭婞淳姓名與量級，吳思瑤表示理解批評，但也希望國人不要懷疑其對體育發展的長期關注與投入。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-28 10:44:14｜2021-07-28 10:49:27

我國舉重選手郭婞淳27日以破奧運紀錄成績，在東京奧運女子舉重59公斤量級比賽中勇奪金牌，舉國感動，民進黨立委吳思瑤也PO出圖文祝賀，不過卻被發現，圖片中把郭婞淳寫成另一台灣隊舉重好手陳玟卉，就連郭婞淳的量級也寫錯，引發討論。吳思瑤今（28）日早上出面受訪指出，非常誠摯對不起，支持選手舉國上下都一樣，圖片誤植是低級錯誤，團隊撞牆一下午，懊惱很久。

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郭婞淳勇奪金牌，吳思瑤發文祝賀卻把名字與量級誤植為另一選手陳玟卉，引發議論。吳思瑤今日表示，昨天超前部署預做圖卡，因為大家都希望拿金牌，求快心切，希望在第一剎那同步傳出去，結果出現糟糕錯誤，非常自責懊惱，昨天晚上十點還抱頭痛哭，很自責。

吳思瑤也說，這個圖卡錯置，不忍心責怪小編，「我要承擔，真的很抱歉，以後求快還是要盯到最後，這次想挖洞跳下去」。

吳思瑤也說，真的非常懊悔，自己在立法院教育文化委員會關心努力，長期對運動發展投入關心，年輕助理也都瘋體育，大家都在歡呼都在看，這心情不會改變，「把兩大女神放錯，就是道歉」。

吳思瑤也透露，昨天郭婞淳奪金牌發錯圖後，自己跟助理在陳玟卉奪銅牌後，校對幾百遍，手都在抖，整個很難過自責，後來當然也是擦乾眼淚，繼續為莊智淵加油。

吳思瑤也強調，自己萬分自責，不容許犯這種錯，相信每個國人都是，而出錯也不會甩鍋，自己是安慰小編。「我一直撞牆，K我沒關係，理解大家的批評，請大家不要懷疑我們對運動的真心，這是我們團隊最在乎的事」。

民進黨團今日召開記者會也被問及此事，黨團副幹事長黃世杰說，這次奧運比賽大家都關心， 很多政治人物、委員同仁也一樣，不管政黨都有發生臉書上筆誤，或小編忙中有錯，因為同個時間可能有很多場比賽，但大家出發點都是善意的，為台灣第一線體育選手加油，這開個玩笑就是說「小編要加油，要把訊息傳達正確」，但相信心意大家都感受到了；黨團書記長羅致政也喊話，「選手加油、小編加油」。

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