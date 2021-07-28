外媒多稱「台灣隊」　民進黨團：中華台北是殖民地用法

我國代表團出征東京奧運，國際媒體多以「台灣隊」為名報導，與過往以「中華台北隊」見報大有不同，也讓台灣正名議題再度受到關注。民進黨團今（28）日召開記者會談及此議題，黨團書記長羅致政說，中華台北事被迫接受矮化的安排，不能把它視為理所當然，在奧運會場外要怎麼稱呼台灣，奧會是管不到的，非常樂見國際媒體稱呼台灣。

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國際媒體近來多以台灣隊名義報導我國奧運代表團，羅致政表示，中華台北雖然讓我國參與奧運，但要認清Chinese Taipei是一個我們不得不接受或被迫接受矮化的安排，不能把這個視為理所當然。

羅致政說，這個名稱只適用在奧會、奧運運動賽場或活動裡面，別的國家媒體怎麼稱呼，奧委會管不了，非常樂於看到別的國家在其他地方用台灣稱呼我們，台灣這個名字在國際社會是被接受、名氣是響亮的，也能夠清楚辨識我們從何而來、代表甚麼地方。

羅致政說，中華台北在奧會其實沒有中文，都是英文Chinese Taipei稱呼，這不只矮化，還會有誤導嫌疑，因為一個地名前面加上一個國家的所有格，這是殖民地的用法與概念，國際社會上沒有中華，Chinese Taipei會被以為是中屬台北，當然不能接受，中文的中華台北是我們對內自己講的，但國際社會根本沒有中華這個詞，用台灣是理直氣壯。

羅致政也說，國際社為用台灣稱呼，這沒有錯誤，大家共同的認知，我們就是台灣。他也提到，國內媒體報導奧會同樣管不了，如果加拿大電視台都可以用中華民國國旗，為甚麼我們媒體報導中華隊，都自動用五環旗，或是用中華台北卻不能叫台灣。

羅致政還提到，國民黨有國際關係學士的主席江啟臣竟然說要叫中華，「你在國際社會是用CHUANG-HUA嗎？」，羅說，就是用台灣，中華是在國內這樣稱呼，國際社會不會有這樣的字眼，希望國民黨主席跟著國際社會主流民意走。

黨團幹事長劉世芳也說，如果有我國運動員表現優異，所有人都說是台灣之光，沒有人會說中華台北之光，這沒有人看得懂，國際稱呼我們台灣感到非常欣慰，這樣就是告訴國際社會，台灣跟中國一點關係都沒有，也不是中國省分，敬告國民黨或支持統一的政黨，千萬不要用謬誤論點，汙衊台灣第一線拚搏的奧運選手。