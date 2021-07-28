看好下半年景氣　中研院上修經濟成長率為5.05%

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中研院經濟所表示，2021年上半年，隨世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家放寬境內管制，帶動全球市場需求，世界景氣強力反彈。我國受惠新興科技應用與無接觸商機之擴散效應，投資與進出口貿易均持續成長，第一季實質GDP年成長率達 8.92%。
但5月中旬國內本土疫情爆發，重創零售業及餐飲業。不過中研院經濟所認為，疫情逐漸受控配合政府規畫振興措施，以及外送電子商務無接觸發展，下半年預計將出現疫情改善緩解後的消費反彈，考量物價及低基期因素，估計2021年全年實質民間消費成長率將達2.05%。
在對外貿易方面，中研院經濟所認為，隨著全球貿易蓬勃成長，歐美國家終端需求擴增，隨著新興科技應用與遠距設備需求不斷推升，傳產貨品需求亦回溫，第一季實質商品與服務輸出與輸入年增率分別高達 21.31%與 15.54%。
中研院經濟所指出，展望下半年，世界主要經濟體大規模施打疫苗，將大幅推升全球消費動能與貿易量，世界銀行（World Bank）6月發布的經濟預測報告，調升2021年全球經濟及世界貿易增長的預測，顯示成長力道強勁。
不過中研院經濟所也提醒，疫苗接種普及程度不均，仍將牽動國內民生經濟，產業亦面臨氣候變遷影響缺水、缺電之風險，以及全球塞港、缺櫃、運價高漲的問題，都將影響經濟發展。另一方面，地緣政治風險持續，且須注意金融市場風險升高，美國寬鬆貨幣政策的緊縮對全球市場的震盪及長期通貨膨脹，都是未來經濟發展的不確定因素。
中研院經濟所表示，考量上述不確定因素與預測誤差，預測台灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為3.98%至6.25%。
考量上述不確定因素與預測誤差，預測台灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為3.98%至6.25%。