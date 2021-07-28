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小組賽3連勝晉級8強！戴資穎發文比「這手勢」　網全嗨炸

▲戴資穎以3連勝晉級8強賽，隨後也發文感謝大家支持，貼文也湧入上萬名網友按讚。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎以3連勝晉級8強賽，隨後也發文感謝大家支持，貼文也湧入上萬名網友按讚。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 12:35:04｜2021-07-28 13:45:11

「世界球后」戴資穎今（28）日出戰小組賽第三輪的比賽，對上世界排名第41的法國籍中國裔球員齊雪霏，最終戴資穎僅用了25分鐘就以21比10、21比13擊敗對手，這也是戴資穎小組賽第三個勝利，以分組第一之姿挺進8強。

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而賽後戴資穎也在臉書發文表示「一早結束三場小組賽，下一場後天，我會加油，也謝謝你們為我加油」只見貼出的照片，戴資穎一臉燦笑比出了「OK」的手勢，對比上次拿下第二場勝利，戴資穎比了個YA，這個手勢更像是宣告三連勝的象徵。

▲戴資穎開心地比出「3」的手勢，也感謝大家替她加油打氣。（圖／翻攝自《戴資穎》臉書）
▲戴資穎開心地比出「3」的手勢，也感謝大家替她加油打氣。（圖／翻攝自《戴資穎》臉書）
貼文發出後1小時，就吸引7萬多人按讚，紛紛留言替戴資穎加油，「金牌在等你！加油」、「辛苦妳了，好好休息」、「加油加油！出國拿金牌」、「期待小戴接下來的表現，我們全家都守著電視看轉播」、「加油， 比賽辛苦了」、「一早就送給大家開心的禮物，好棒」、「小戴加油，我們會守在電視旁幫妳加油吶喊的」。

另外，戴資穎今早的比賽幾乎是用「秒殺」的方式擊敗對手，也讓網友忍不住驚呼，「我才打開電視，怎麼就打完了」、「我刷牙才刷到一半欸…」、「這速度真的太猛了」、「我早餐才吃一半」、「我刷牙洗臉完第一局就結束了…」、「對手越來越強，但比賽越打時間越短」、「也太快，趕上班還來不及鎖定就結束了」、「第一局拿下時，我還遲疑了一下」。（編輯：許智超）

▲東京奧運中華隊代表選手今（28）日賽程表。（圖／NOWnews製圖）
▲東京奧運中華隊代表選手今（28）日賽程表。（圖／NOWnews製圖）
 

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