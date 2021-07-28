美議員聽證會施壓5美企　促停止贊助北京冬奧

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這5間企業包括Airbnb、可口可樂（Coca-Cola）、英特爾（Intel）、Visa、寶鹼公司（Procter &Gamble）。
民主黨籍聯邦參議員、國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission onChina, CECC）主席默克利（Jeff Merkley）指責美國公司協助北京「獲取聲望與宣傳上的好處」，並以1936年希特勒時期的柏林奧運相比擬。
「他當時已經在對自己的國民做出恐怖行動，更可怕的即將發生，但現在的情況比1936年的柏林還要糟，因為種族滅絕已經在發生了。」
美國表示，北京正對維吾爾人以及新疆穆斯林進行種族滅絕，專家則估算新疆有超過100萬人遭關押在再教育營。北京否認種族滅絕，稱再教育營只是職業訓練中心，但維吾爾人駁斥北京說法，指控當局強迫他們放棄宗教傳統。
信用卡龍頭Visa公司副總裁費柴德（AndreaFairchild）多次被問到這場奧運是否該轉往別處時，表示Visa「沒有特別意見」、「這不是贊助商要做的決定」，「只要政府允許運動員參賽，我們Visa就會在那裡支持與贊助」。
負責Airbnb奧運會和帕運合作的霍利奧克（DavidHolyoke）則說，Airbnb和國際奧會強調了「人權的重要性」，但未回覆奧運是否該離開北京的問題。
英特爾（Intel）法律顧問羅傑斯（Steve Rodgers）則最為正面地回應議員的關切說，英特爾沒有來自新疆的原料，也致力避免強迫勞役。他說，贊助不會影響英特爾尊重人權的承諾。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100728