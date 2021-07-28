台灣箭后落敗遭嗆太爛！譚雅婷反擊：請酸民站出來示範

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譚雅婷強調，面對比賽，當選手的沒有人會想輸，但比賽就是如此的現實，第一名只有一個，必須面對比賽的失敗，必須學習如何正視的面對自己，給自己鼓勵，繼續向前看，「這就是運動員必須接受的事實，在我們每一個運動員的心裡，能拿到一面金牌是我們的夢想，誰都想要站在頒獎台上，可以證明自己的努力得到認可！」
譚雅婷坦言，其實並沒有很在意酸民的攻擊，但希望藉由此事，想讓酸民知道，「你不是我，也不是代表國家參賽的運動員，你不知道我們走過的路，你不知道我們為了參加一次奧運必須付出多少努力，撐過多少的失敗，受盡各種心理上的煎熬，我們才能有機會代表國家參加比賽，去實現我們的夢想，每個運動員都有自己的故事，我們是怎麼撐過來的，只有我們自己知道，所以我認為你不該隨意去批評每位努力的運動員！」
最後譚雅婷也反擊酸民，「若你真的很厲害，請你站出來示範，請你代表國家去拿奧運門票，在請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌，若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」
貼文曝光後，也引來許多網友支持留言，「謝謝你給我們一場場精彩的比賽」、「你最棒，不要理酸民，因為酸民連射靶取分數都無法，謝謝你的付出及表現」、「大家都看到也肯定妳的堅持和付出，把妳自己過的更好，讓酸民心裡更酸」、「同意！有本事就為國家出賽去，躲在鍵盤下算什麼東西」。（編輯：陳雅雲）