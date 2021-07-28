COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣箭后落敗遭嗆太爛！譚雅婷反擊：請酸民站出來示範

▲台灣箭后譚雅婷參與東京奧運射箭團體賽、個人賽皆落敗，事後宣布將結束選手生涯，卻遭酸民狠嗆。譚雅婷也發文正面反擊「不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」（圖／教練林政賢提供）
▲台灣箭后譚雅婷參與東京奧運射箭團體賽、個人賽皆落敗，事後宣布將結束選手生涯，卻遭酸民狠嗆。譚雅婷也發文正面反擊「不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」（圖／教練林政賢提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 14:17:14｜2021-07-28 14:20:23

台灣箭后譚雅婷參與2020東京奧運射箭團體賽、個人賽皆落敗，無緣晉級，事後也宣布將退休，結束選手生涯。然而，竟有酸民不滿狠嗆她「妳射太爛了，虧妳是老將！可以退休了，不要卡著位，讓給新秀吧！」對此，譚雅婷今（28）日也正面反擊酸民，「請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
譚雅婷今日在臉書發文回應，表示想好好的發文感謝所有願意支持我和鼓勵她的人，也很謝謝小編將酸民的話發出來。譚雅婷指出，希望藉由這則訊息，能讓酸民了解，今天不論是哪位選手，哪位運動員，面對比賽，相信大家都是用100%的精神、體力、時間和其他等等的犧牲，去面對一場比賽。

▲譚雅婷遭酸民嗆「妳射太爛了，虧妳是老將！可以退休了，不要卡著位，讓給新秀吧！」（圖／翻攝譚雅婷IG）
▲譚雅婷遭酸民嗆「妳射太爛了，虧妳是老將！可以退休了，不要卡著位，讓給新秀吧！」（圖／翻攝譚雅婷IG）
譚雅婷強調，面對比賽，當選手的沒有人會想輸，但比賽就是如此的現實，第一名只有一個，必須面對比賽的失敗，必須學習如何正視的面對自己，給自己鼓勵，繼續向前看，「這就是運動員必須接受的事實，在我們每一個運動員的心裡，能拿到一面金牌是我們的夢想，誰都想要站在頒獎台上，可以證明自己的努力得到認可！」

譚雅婷坦言，其實並沒有很在意酸民的攻擊，但希望藉由此事，想讓酸民知道，「你不是我，也不是代表國家參賽的運動員，你不知道我們走過的路，你不知道我們為了參加一次奧運必須付出多少努力，撐過多少的失敗，受盡各種心理上的煎熬，我們才能有機會代表國家參加比賽，去實現我們的夢想，每個運動員都有自己的故事，我們是怎麼撐過來的，只有我們自己知道，所以我認為你不該隨意去批評每位努力的運動員！」

最後譚雅婷也反擊酸民，「若你真的很厲害，請你站出來示範，請你代表國家去拿奧運門票，在請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌，若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」

▲譚雅婷臉書正面回應酸民。（圖／翻攝譚雅婷臉書）
▲譚雅婷臉書正面回應酸民。（圖／翻攝譚雅婷臉書）
貼文曝光後，也引來許多網友支持留言，「謝謝你給我們一場場精彩的比賽」、「你最棒，不要理酸民，因為酸民連射靶取分數都無法，謝謝你的付出及表現」、「大家都看到也肯定妳的堅持和付出，把妳自己過的更好，讓酸民心裡更酸」、「同意！有本事就為國家出賽去，躲在鍵盤下算什麼東西」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
59.77%40.23%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.5%28.5%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.83%71.17%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.18%17.82%
2021-07-26-2021-07-29
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀