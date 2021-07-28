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航運股甩尾彈升！台股終場跌134.65點、萬七失而復得　

▲台股今（28）日開低走低一度重挫376點，失守萬七，但隨後航運股止跌回升，台股跌幅收斂，終場下跌134.65點，收在17135.22點。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（28）日開低走低一度重挫376點，失守萬七，但隨後航運股止跌回升，台股跌幅收斂，終場下跌134.65點，收在17135.22點。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-07-28 14:25:45

美股4大指數收黑，台股今（28）日也開低走低，盤中更一度急殺重挫376.17點，失守「萬七」關卡，電子、傳產及金融全面走弱，航運股一度跌逾5%，隨後逢低買盤進場，航運股止跌翻紅，萬海更攻漲停作收，台股跌幅也收斂，終場下跌134.65點，收在17135.22點，跌幅0.78%，成交量新台幣5554.83億元。

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在投資人觀望及科技股湧現賣壓下，美股4大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌85.79點，跌0.24%，收在35058.52點；標普500指數跌20.84點，跌幅0.47%，收在4401.46點；那斯達克指數更重挫180.13點，跌1.21%，收14660.58點。

台股今日以17252.87點、下跌17點開出後，電子、傳產及金融全面走弱，賣壓也隨之出籠，大盤跌幅加大，一度急殺重挫37649.17點，失守「萬七」大關，下探16893.70點，跌幅逾2%，除油電燃氣類股之外，幾乎全軍覆沒，航運、玻璃陶瓷盤中跌幅超過5%，生技醫療及化學生技醫療亦跌近2%。

電子權值股的台積電也一度跌逾1%，鴻海跌幅則超過2%，大立光亦跌逾1%，聯發科盤中也重挫5%以上，而航運股的陽明一度跌逾8%、長榮跌幅亦超過6%，萬海也一度跌逾1%。

不過，隨著航運股尾盤止穩翻紅，大盤跌勢也隨之收斂，最後台股是下跌134.65點作收，重回「萬七」之上，大盤指數收在17135.22點，航運股終場亦上漲2.54%，貿易百貨類股也漲了1.04%，油電燃氣漲0.16%，其中航運股的萬海更攻漲停，股價收在225.5元，而長榮收盤亦上漲3.95%

至於國產疫苗的高端疫苗在新冠肺炎疫苗納入公費接種選項利多激勵之下，今日股價是開高走高，一度來到282元、漲近8%，終場收在275.5元，也漲了5.35%，而另一家國產疫苗廠聯亞藥今日股價則開低走高，最高來到164元，終場上漲3.66%，收在163元。

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