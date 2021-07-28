航運股甩尾彈升！台股終場跌134.65點、萬七失而復得　

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台股今日以17252.87點、下跌17點開出後，電子、傳產及金融全面走弱，賣壓也隨之出籠，大盤跌幅加大，一度急殺重挫37649.17點，失守「萬七」大關，下探16893.70點，跌幅逾2%，除油電燃氣類股之外，幾乎全軍覆沒，航運、玻璃陶瓷盤中跌幅超過5%，生技醫療及化學生技醫療亦跌近2%。
電子權值股的台積電也一度跌逾1%，鴻海跌幅則超過2%，大立光亦跌逾1%，聯發科盤中也重挫5%以上，而航運股的陽明一度跌逾8%、長榮跌幅亦超過6%，萬海也一度跌逾1%。
不過，隨著航運股尾盤止穩翻紅，大盤跌勢也隨之收斂，最後台股是下跌134.65點作收，重回「萬七」之上，大盤指數收在17135.22點，航運股終場亦上漲2.54%，貿易百貨類股也漲了1.04%，油電燃氣漲0.16%，其中航運股的萬海更攻漲停，股價收在225.5元，而長榮收盤亦上漲3.95%
至於國產疫苗的高端疫苗在新冠肺炎疫苗納入公費接種選項利多激勵之下，今日股價是開高走高，一度來到282元、漲近8%，終場收在275.5元，也漲了5.35%，而另一家國產疫苗廠聯亞藥今日股價則開低走高，最高來到164元，終場上漲3.66%，收在163元。