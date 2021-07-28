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水深又火熱？14縣市豪大雨特報　北市等16縣市高溫

▲氣象局下午發布豪大雨特報及高溫資訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲氣象局下午發布豪大雨特報及高溫資訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者張志康/綜合報導

2021-07-28 14:58:17

中央氣象局今（28）日表示，受到西南風及午後對流雲系發展旺盛等因素影響，針對全台14縣市發布豪雨特報及大雨特報，並針對全台16縣市發布高溫資訊。

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氣象局指出，受到西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，除高雄市山區今日有局部大雨或豪雨發生的機率外，花蓮、臺東、南部地區及各地山區有局部大雨發生機率。

▲氣象局針對高雄市發布豪雨特報，全台山區也發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局針對高雄市發布豪雨特報，全台山區也發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）
 

另外，受到西南風沉降影響，台灣東南部已有焚風發生。氣象局也發布高溫資訊，其中，台北市盆地有連續出現38度極端高溫的機率，高溫資訊發布了紅色燈號。新北市盆地，桃園市、臺東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

▲中央氣象局發布高溫資訊，其中台北市有機會連續出現38度極端高溫，亮起紅燈。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局發布高溫資訊，其中台北市有機會連續出現38度極端高溫，亮起紅燈。（圖／中央氣象局提供）
 

另外，花蓮縣縱谷，金門縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。至於基隆市地區、新竹市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

豪雨特報發布地區為高雄市山區，大雨特報發布地區包括了新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

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