水深又火熱？14縣市豪大雨特報 北市等16縣市高溫
中央氣象局今（28）日表示，受到西南風及午後對流雲系發展旺盛等因素影響，針對全台14縣市發布豪雨特報及大雨特報，並針對全台16縣市發布高溫資訊。
記者張志康/綜合報導
2021-07-28 14:58:17
氣象局指出，受到西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，除高雄市山區今日有局部大雨或豪雨發生的機率外，花蓮、臺東、南部地區及各地山區有局部大雨發生機率。
另外，受到西南風沉降影響，台灣東南部已有焚風發生。氣象局也發布高溫資訊，其中，台北市盆地有連續出現38度極端高溫的機率，高溫資訊發布了紅色燈號。新北市盆地，桃園市、臺東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
另外，花蓮縣縱谷，金門縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。至於基隆市地區、新竹市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。
豪雨特報發布地區為高雄市山區，大雨特報發布地區包括了新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。