奧運國手網路聲量揭曉！郭婞淳奪金後仍排第2 第1名是她
東京奧運目前正如火如荼的進行中，「舉重女神」郭婞淳昨（27）日為台灣摘下首面金牌，還一口氣打破了3項奧運紀錄，超級好表現讓全台同感驕傲。而《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後列出一週內有關中華隊奧運國手的網路聲量，郭婞淳排在第二，第1名則是「羽球天后」戴資穎。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 16:23:03
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤一週內有關中華隊奧運國手的網路聲量，而話題討論度最高的前3位選手分別是：
1.戴資穎＃228010則
目前世界排名第一的戴資穎，在年僅17歲時就摘下世界第一的寶座，後續也在各大國際賽事中衛冕冠軍，在這次東京奧運中表現同樣可圈可點，目前已連續拿下三勝挺進女子八強。且戴資穎與外送平台合作的廣告也紅遍大街小巷，十分深入人心。
2.郭婞淳＃204941則
為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，郭婞淳網路討論聲量急速飆升，驚人成績即便越級挑戰也足以拿下金牌，讓網友讚嘆不已。
3.楊勇緯＃171172則
首度征戰奧運就一舉奪銀，楊勇緯人氣竄高被封為「柔道男神」，Instagram粉絲人數暴漲20幾萬，不僅在台灣，在日本也獲得高人氣。
而排行榜的第4～7名則分別是桌球隊的鄭怡靜、「桌球教父」莊智淵、林昀儒，以及年僅19歲便勇奪跆拳道銅牌的羅嘉翎。期待接下來的賽事有更多中華健兒展現出最佳的一面，在台灣的大家一起替選手們加油！（編輯：倪浩軒）