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媽準備「骰子牛」便當！她咬一口驚覺被騙　真相笑翻全場

▲有網友指出，媽媽幫她準備「骰子牛」便當，但她咬一口卻臉綠。（圖／記者林怡孜攝，2020,04,01）
▲有網友指出，媽媽幫她準備「骰子牛」便當，但她咬一口卻臉綠。（圖／記者林怡孜攝，2020,04,01）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 15:46:53

有些家長擔心太油、太鹹，不營養又沒健康，因此無論孩子長多大，還會特地準備營養又好吃便當。今（28）日就有網友分享，媽媽準備便當給她當午餐，還特別說是「骰子牛」便當，沒想到她吃一口才發現被騙了，感到十分傻眼，貼文一出，卻笑翻一票網友。

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原PO在《爆廢公社》表示，媽媽今天幫她準備便當，還特地說「中午吃骰子牛」，讓她開心地期待午餐的到來。好不容易到了午餐時間，她立刻吃了一口「骰子牛」，卻感覺口感十分詭異，這才發現自己被騙了，「骰子牛」只是外型相似的「滷豆干」，她失望的說「結果居然是素的…」。

▲原PO後來才發現自己被騙了，這只是外型類似的「滷豆干」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO後來才發現自己被騙了，這只是外型類似骰子牛的「滷豆干」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「哈哈哈媽媽也太調皮了」、「我懂，落差頗大」、「幸福，你媽真好」、「那不是豆干嗎」、「我可以幫妳處理掉，這很好吃欸」、「豆干當骰子牛？」、「媽媽的幽默，我看了哭笑不得」、「媽媽希望您樸實無華」、「豆干好吃啊」、「素的好吃嗎？」、「無法彌補的失落感哈哈哈」。

另外，還有不少人開玩笑說，「原來是骰子素肉」、「骰子牛品牌的滷豆干」、「你心裡有骰子牛，吃的就是骰子牛！」、「啊！就當作是骰子牛把它吃了吧」、「不是骰子豆干嗎」、「媽媽，這是豆干吧？別欺騙我幼小心靈了」、「是骰子牛牌豆干啦哈哈哈哈」、「這是烤焦骰子牛吧」、「沒有給真的骰子，不錯了啦」。（編輯：許智超）

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