台經濟外熱內冷！外銀估民間消費明年中恢復、明年底升息

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不過，考量去年的高基期效應，今年下半年台灣GDP年增率可能呈現放緩，從第2季的6%左右下降至第3季、第4季3%的平均水準。整體來看，台灣下半年經濟成長動能將繼續由出口與製造業帶動，民間消費與服務業的復甦相對緩慢，總體經濟可能繼續呈現外熱内冷的局面。
她更指出考量台灣疫苗覆蓋率相對不足，因此秋冬季節仍存在疫情反覆風險，政府對社交距離的管制也可能隨機調整，下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順，星展預估台灣民間消費到2022年中，才會完全恢復至疫情前水準。
然而，台灣的製造業供應鏈在疫情中展現出良好的韌性。馬鐵英認為伴隨海外疫苗覆蓋率的提高，下半年歐美經濟將進一步重啓，來自歐美終端需求的增加，將繼續帶動台灣出口强勁成長。
而受惠於疫情帶來的數位化需求、持續的技術創新及各國政府的支持性措施，全球半導體市場的資本支出今年將呈現約30%的爆發式成長。馬鐵英分析考慮到晶圓廠的建廠周期，現有資本支出轉化爲生產產能的增加，大約需要2年左右的時間，因此全球晶片荒現象可能持續至2022年。在此背景下，台灣半導體產業可望在今年下半年和明年延續强勁成長，並為總體經濟注入動能。
至於台灣何時會升息？馬鐵英認為台灣會依據自己的經濟情勢做決策，走自己的路，台灣可能在等待經濟表現有完整全面復甦才會開始轉變貨幣政策立場，也就是進入貨幣政策升息循環，而通膨及房地產價格目前暫不是政策最大考量，因此目前仍會維持貨幣寬鬆立場，明年下半年才會考慮調整政策。由於台灣經濟要完整復甦要到明年第2季，因此她預期明年下半年央行才會考慮貨幣正常化，並在明年底升息。
在亞幣展望部分，馬鐵英表示由於美元下半年可能有溫和升值，美元指數預估會回到94水準，亞幣可能會有貶值現象，尤其原本經常帳有赤字或外債依賴度較高且國內疫倩較嚴峻的東南亞貨幣。