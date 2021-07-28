真香！中國「國師」批美國用氣象武器 轉頭和美官員共餐
中國河南省鄭州市日前受到集端天氣影響，遭遇連日強降雨導致內澇成災，地鐵和京廣隧道因為積水造成近70人死亡的慘劇，引發中國內外對氣候變遷的關注。但中國卻有「美國問題專家」暗示，暴雨成災的幕後黑手是美國使用了「氣象武器」，在網路上引起熱烈討論後，又發文晚上和美國駐中國大使館官員一團和樂的用餐。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-28 16:00:17｜2021-07-28 16:02:03
綜合中國媒體、《自由亞洲》報導，被稱為「國師」的美國問題專家、人民大學教授金燦榮以反美立場聞名，不少人將其與復旦大學教授張維為、官媒《環球時報》總編輯胡錫進並列為「反美先鋒」，但金燦榮上週五（23）在個人微博指責美國有「氣象武器」後，轉頭又Po出與美國使館官員餐敘的照片，令廣大網友詫異：「跟敵對國家的人吃飯，真香？」
中國媒體提到，金燦榮23日上午7點半左右，透過微博轉發有關一條標題為「極端天氣頻發，需警惕敵對國家『氣象武器』的攻擊！」暗指美國擁有氣象武器。然而同日晚上8點半，金燦榮又更新與美國大使館新任官員用餐的合照，立場之迷幻令中國廣大網友傻眼。
中國網友評論，「金融燦的一天，白天罵美帝毫不手軟，晚上吃美帝絕不嘴短，日出而作，日暮而息」；「白天是工作，是公務，晚上是生活，是私交！」；也有不少質疑的聲音出現，認為金燦榮「叛變了」先是暗示河南暴雨悲劇是美國氣象武器的攻擊，又與美國官員吃飯，還說微博為「合作團隊代寫」自己毫不知情，甩鍋速度和一日作息一樣瞬息萬變。
《自由亞洲》報導提到，金燦榮的微博並沒有得到中國網友的廣泛支持，反而引起質疑和批評，認為災難當前還有人刻意煽動陰謀論實在過於惡劣。週一（26）上海歷史學者蕭功秦貼出與金燦榮的對話，金燦榮稱，文章是一個名叫饒謹的人找粉絲代寫，他本人不知情。
但人民大學國際關係學院政治學教授張鳴認為，雖然有人替金燦榮管理微博，但是他應該不會不知道發了什麼文章。流亡法國的四通公司創辦人萬潤南則是批評，金蔡榮「唯利是圖」，這樣的「五毒」騙了上頭騙下頭，欺上瞞下，根本原因是上樑不正下樑歪，將「愛國」當做生意，導致反智言論大行其道。