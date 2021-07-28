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奧運／周天成追平個人奧運紀錄！「2戰全贏」提前闖進8強

▲我國羽球男單一哥周天成今（28）日擊敗加拿大華裔選手楊燦，取得小組第一晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國羽球男單一哥周天成今（28）日擊敗加拿大華裔選手楊燦，取得小組第一晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 19:07:07｜2021-07-28 19:30:18

我國羽球男單一哥周天成今（28）日出戰世界第44的加拿大華裔選手楊燦，整場比賽以21：18、16：21、22：20奪下兩盤勝利，拿到分組第一的他提前晉級8強，也追平了自己在奧運羽球男單最佳的8強成績。

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周天成在日前先在是打敗世界排名57的瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt），整場比賽以21：12、21：11連拿兩局，今天出戰小組賽最終局，打敗加拿大華裔選手楊燦，由於周天成是大會第2種子，因此今天的勝利讓他取得分組第一，以長籤直接晉級8強。

本場賽事首局，周天成一開始出現許多非受迫性失誤，比數一開始被拉到2：6落後，不過隨後周天成節奏回穩，攻勢強烈，比數拉到6：6戰成平手，到中局兩邊比數一路緊咬，雙方以16:16戰成平手，到局末比數仍舊相近拉鋸到20：18，局點周天成攻勢猛烈，連殺三球，前兩球都被楊燦擋下，第三球完美得分，拿下第一局。

第二局，周天成繼續發揮手感，一開始就取得4：1的領先優勢，不過楊燦憑藉優秀防守功力以及多次抓到網前擊球機會，中局雙方拚到10：10平手，而接下來周天成第二局因為在順風位置，結果一連三球打出界，連失三分，雙方打到15：16，周天成一分落後，後來加拿大選手楊燦多次擊球，結果周天成誤判出界兩球加上失誤，連失4分，雙方打到16:20，最後局末點，雙方互調短球，周天成回擊失誤，第二局以16：21輸球。

末局，周天成穩住節奏，一開始就以8：2取得絕對優勢，中局周天成受迫性失誤相對減少，持續以12：5保持比分差，不過隨後楊燦開始發動攻勢，一連拿下7分，將比分拉到12：12，接著楊燦穩住局勢，比分一度超前周天成，來到15：17，但休息過後，周天成展開新一波攻勢，連下4分，比數來到19：17，而後兩人緊咬比分打到20：20，周天成率先取得21分賽點，最後一個扣殺周天成提出挑戰，最終判定為界內球，成以22：20拿下第三盤。

而晉級的周天成下一場賽事對手端看其他小組賽比賽結果，可能會碰上世界排名第8的馬來西亞選手李梓嘉，或世界排名第6的中國選手諶龍，相信周天成能夠穩紮穩打，一路殺進金牌戰，再為台灣爭取獎牌。（編輯：張嘉哲）

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