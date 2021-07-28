柯建銘：黨內對振興券有各種聲音　會與政院溝通

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與會者轉述，柯建銘指出，關於振興券相關事宜，黨內有各種聲音，黨團會跟行政部門保持密切溝通。他也提到，國民黨最近動作很多，民進黨團都有開記者會因應，民眾黨團之前發公文要求4個部會做專題報告，黨團也有擋下來；不過，最近包括衛福部食藥署內部的公文資料、外交部的機密文件外洩等，都是嚴肅問題。
除振興、紓困，會中還討論疫苗相關問題。與會者轉述，高雄市長陳其邁說，對都市化程度較低的地方，有些長輩可能不會使用電腦，是否可讓里長發放紙本傳單，以2套系統處理，對年紀大的人會比較適合。
中常委許淑華提到，若國產疫苗能爭取「疫苗護照」認可，將可提升施打誘因；許淑華也擔憂，目前老師可以打疫苗，但外聘老師、中央廚房的廚工與營養師未列優先施打對象，恐形成學校防疫破口。
台南市長黃偉哲在會中提到疫苗配送能量與預約數量有落差等問題。
高端疫苗開放民眾意願登記，民進黨秘書長林錫耀說，國產疫苗上路後，一定會有國產疫苗的認知作戰，這部分要積極澄清，越不講清楚就越容易被「黑」。
與會者轉述，立委劉世芳提醒，在大型疫苗接種場地附近已有在野黨的人發公投傳單，內容大概不會對民進黨有利，要多加注意。（編輯：謝佳珍）1100728