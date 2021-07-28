李智凱金牌戰就在今晚！蔣萬安：奮力躍起、完美落地

針對東奧體操國手李智凱、唐嘉鴻今（28）日晚間將挑戰個人全能賽決賽，國民黨立委蔣萬安表示，李以鞍馬排名第一晉級男子鞍馬與個人全能決賽，寫下了中華隊史新頁，祝福翻滾男孩們能好好享受比賽，奮力躍起、完美落地。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-28 18:19:19｜2021-07-28 18:22:09
蔣萬安下午於臉書預告，「鞍馬王子」李智凱和唐嘉鴻將帶著隊友們的力量，一起角逐體操男子個人全能決賽，也寫下了中華隊史新頁，祝福翻滾男孩們能好好享受比賽，奮力躍起、完美落地，一圓小時候的夢想，為中華隊再拚最高榮耀。
蔣萬安也表示，今晚包含跆拳道項目黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞、羅嘉翎、楊勇緯、林真豪，輕艇張筑涵，舉重項目方莞靈、高展宏，等18位選手及教練們都將返國。蔣表示，謝謝他們在場上用力拚搏，帶給全體國人一場場精彩動人的比賽，向每一位台灣之光致敬。
另外，蔣萬安特別提及倍受矚目的18歲「體操精靈」丁華恬，表示昨晚已經返台的丁不僅是本屆中華隊最年輕的選手，也是中華隊睽違半世紀，再度取得奧運女子體操項目資格，雖然這次因為腰傷看不到她華麗的自創動作「THE TING 丁丁跳」，但丁華恬說過，自己已經在夢想的舞台上全力以赴，也獲得了一次難得的經驗，蔣萬安表示，期待她下一次在平衡木上看到她美麗的身影、以她為榮。