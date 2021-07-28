味增湯助防癌、養生、抗氧化！營養師：白天喝更有助健康！

我是廣告 請繼續往下閱讀
適量喝味增湯好處多，有助防癌、養生、抗氧化！
嫚嫚營養師表示，味增湯為大豆發酵食品，製作過程會先透過蒸煮、水煮等方式煮熟再加入不同種麴。第二階段會加入大量的鹽進行第二次發酵，因此鈉含量普遍偏高。
味增湯中發酵後的大豆，除了增添風味，各種營養成分都將大幅提升，且更容易吸收。例如蛋白質在發酵後，會轉變成各種胺基酸更有助腸道吸收營養。有助腸道健康益生菌含量也增高。而肝臟凝血功能、鈣進入骨骼礦物等不可或缺的重要原料：維生素Ｋ，在發酵後的大豆也相當豐富。另外，民眾常聽到黃豆中所富含的大豆異黃酮，在大豆發酵後也會釋放的更多，其有助抗氧化、抗老化、降膽固醇、降乳腺癌及前列腺癌。除此之外，被認為有助調節免疫反應的多元胺，也在味增湯當中被發現。
味增湯喝多易得胃癌？營養師：適量飲用不必擔心！
味增湯普遍鹽含量高，一碗含鹽量就約有2克，為衛福部建議一日攝取量的1/3，過量有鈉超標的疑慮。近年也有研究認為有提高罹患胃癌的風險，日本研究認為一天喝三碗者比一天喝一碗者，平均高出了６成風險，男性比例偏高，推估可能與味增湯含有大量鹽份有關。不過也因男性比例較高，嫚嫚營養師推測可能也與日本男性常見下班後到居酒屋飲酒、生活節奏快而直接飲用高溫熱湯等有所關連，因為高溫食物長期容易破壞口腔黏膜、食道、消化道等，是胃癌的常見風險因子。
喝味增湯有助健康，哪些族群不適宜？
嫚嫚營養師表示，整體而言適量的飲用味增湯，對健康而言是沒有什麼傷害的，高血壓患者也建議可酌量飲用，味增湯的鈉含量雖對血壓影響並不高，但任何鹹湯喝多自然都不利。相較更需注意鈉攝取量的腎臟病患者，則建議盡量避免。另外發酵之後的黃豆，可能促使胃酸分泌更多，因此有胃酸過多情況者也建議避免。
味增湯一天一碗，這樣喝更有助健康！
嫚嫚營養師表示若想喝味增湯養生，可一天喝一碗，可每日喝，且建議最好在白天的時候飲用。因為味增湯鈉含量較高，可適度的提升血壓，並且刺激交感神經，使得身體較有活力。同樣的道理，便不建議在晚上喝，因為晚上身體則需要休息，會較需要其他助眠的營養。
味增湯４步驟輕鬆煮，美味、營養又養生！
自行烹煮味增湯需多留意溫度，因為味增含有益生菌，益生菌不耐高溫，在加熱時建議多留意溫度，不宜超過50度，而超過70度的熬煮，恐怕整碗湯的其他營養也將被破壞。
因此嫚嫚營養師建議，平常可先用冰塊盒準備味增，一鍋味增湯使用一顆即可。熬煮時可先以碗盛裝有溫度的溫熱水進行溶解，另一方面同時以大量的水及蔬菜進行於鍋內熬煮，例如海生植物的海苔、昆布等，以及陸生植物的洋蔥、牛番茄、菠菜、玉米筍等，如此可在攝取味增營養的同時也降低鈉含量、提升鉀含量，達鈉鉀平衡，也有助攝取到蔬菜中的營養。當然不可或缺的也包括常見、也具有大豆營養的豆腐。待熬煮完畢後關火，再將已溶解的味增倒入鍋內攪拌。如此便可在控溫及保持營養之間達到平衡，製做出美味又健康滿分的味增湯。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。